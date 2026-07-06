Prisión en Birmingham para delincuente por armas y drogas

Un hombre de Birmingham recibió una condena federal de más de diez años tras ser procesado por múltiples cargos criminales.

El veredicto penal castiga la tenencia ilegal de armamento vinculada directamente con actividades de distribución de estupefacientes.

La sentencia definitiva dictada por la corte federal establece un periodo de reclusión obligatorio de 130 meses de cárcel.

Condena federal por posesión ilegal de armas en Birmingham

Un residente de 32 años identificado como Robert Garrett enfrentará una pena de casi once años en una prisión federal. La sanción penal fue impuesta tras determinarse su culpabilidad en la posesión ilícita de múltiples dispositivos de fuego.

El dictamen judicial emitido por la jueza de distrito Anna M. Manasco concluye un caso que vinculaba el uso de armamento con el narcotráfico local. La resolución definitiva se produjo luego de que el procesado admitiera los cargos imputados durante la pasada primavera.

Detalles del arresto y decomiso efectuado por la ATF

Las investigaciones del Departamento de Policía de Birmingham y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) iniciaron tras una detención de tráfico. En los operativos se decomisaron armas Glock y SCCY, dinero en efectivo y narcóticos.

La fiscalía federal, representada por el fiscal adjunto Darius C. Greene, lideró el litigio penal en el distrito norte del estado. Las autoridades locales enfatizaron que estas acciones buscan desarticular los nexos criminales que afectan la seguridad en Alabama.