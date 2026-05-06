Profeco emite alerta de seguridad para motocicletas Kawasaki Ninja ZX-6R en México

6 de mayo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Procuraduría Federal del Consumidor ha emitido una alerta oficial para que los propietarios de 691 motocicletas de la marca Kawasaki acudan a una revisión técnica urgente. Esta medida preventiva responde a la detección de posibles fallas mecánicas que podrían comprometer el funcionamiento del motor en varios modelos comercializados en el país. La institución busca garantizar la seguridad de los motociclistas y asegurar que los vehículos cumplan con los estándares de calidad necesarios.

El llamado a revisión técnica se enfoca específicamente en la línea Ninja ZX-6R, abarcando las variantes identificadas como ZX636J y ZX636K. Las unidades afectadas corresponden a las producciones de los años 2024, 2025 y 2026, lo que implica que tanto compradores recientes como aquellos con modelos de próxima salida deben estar atentos. Esta acción coordinada entre la autoridad y el fabricante busca mitigar riesgos antes de que se presenten incidentes viales.

De acuerdo con el reporte técnico proporcionado por la Profeco, el problema radica en un ajuste inadecuado de los pernos del cárter que genera una fuerza axial fuera de los parámetros normales. Esta irregularidad mecánica provoca una distribución incorrecta del aceite, lo que a su vez puede derivar en daños internos severos en los componentes del motor. La reparación es considerada indispensable para evitar averías totales que podrían resultar costosas o peligrosas para el usuario.

Como parte del protocolo de protección al consumidor, la empresa Kawasaki se ha comprometido a realizar todas las correcciones necesarias sin costo alguno para los dueños de los vehículos. Las motocicletas nuevas recibirán un ajuste preventivo en los pernos de fijación, mientras que en las unidades que ya han tenido uso se efectuará una inspección detallada del metal del cojinete. En caso de que se detecte algún desgaste o daño por la falla, la pieza será reemplazada íntegramente.

Para agilizar el proceso de mantenimiento, los distribuidores autorizados de Kawasaki en México contactarán a los usuarios afectados mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos. La intención es programar las citas de revisión de manera organizada y eficiente. Se recomienda a los conductores que sospechen que su unidad se encuentra dentro del rango de modelos señalados que verifiquen su estatus lo antes posible para evitar complicaciones mecánicas a largo plazo.

Los interesados en obtener más detalles sobre este llamado a revisión pueden comunicarse directamente con el servicio técnico de la marca al teléfono 81 2598 9625 o vía digital. También está disponible el correo electrónico [email protected] y el portal web oficial de la compañía en México. Estas herramientas de contacto permiten a los ciudadanos ejercer sus derechos y asegurar que su patrimonio y seguridad personal estén debidamente protegidos por la normativa vigente.