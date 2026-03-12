Profesora de JSU combate desinformación electoral mediante iniciativa de educación cívica

12 de marzo de 2026 – JACKSONVILLE, Alabama – Agencias.

Una profesora de la Universidad Estatal de Jacksonville (JSU) está liderando una nueva iniciativa diseñada para dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para identificar y combatir la desinformación electoral.

La Dra. Lori Owens, profesora de ciencias políticas, afirma que el aumento de las campañas de desinformación en las redes sociales ha creado la necesidad de una educación cívica más sólida. El proyecto busca enseñar a los votantes cómo verificar fuentes, comprender los procesos electorales y reconocer tácticas comunes utilizadas para difundir falsedades.

“Nuestro objetivo es empoderar a los individuos para que sean consumidores críticos de información”, señaló la Dra. Owens. “En un entorno digital donde las noticias falsas pueden propagarse rápidamente, comprender el funcionamiento de nuestra democracia y cómo obtener datos precisos es fundamental para la integridad de nuestras elecciones”.

La iniciativa incluirá talleres comunitarios, recursos en línea y colaboraciones con organizaciones locales para llegar a un público diverso. El programa no solo se centra en la detección de noticias falsas, sino también en explicar los mecanismos de seguridad que protegen el sistema de votación en Alabama.

Owens destacó que la educación cívica no debería ser algo que termine en la escuela secundaria, sino un proceso de aprendizaje continuo que se adapte a los desafíos tecnológicos modernos. Se espera que los primeros seminarios del programa comiencen a finales de este mes, abiertos tanto a estudiantes como al público general de la región.