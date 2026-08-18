Profesora en Alabama pierde miles de dólares por estafa

La docente Jayme Eubanks sufrió la pérdida de miles de dólares mediante un esquema de suplantación bancaria.

La víctima advierte a la comunidad sobre el peligro de atender llamadas telefónicas tras recibir alertas falsas.

La estafa involucró la transferencia de cerca de 9.000 dólares bajo el engaño del departamento de fraudes.

El sofisticado esquema de suplantación que engañó a la víctima

La docente Jayme Eubanks denunció haber sido víctima de un fraude financiero tras recibir un mensaje de texto sobre un supuesto cargo no reconocido. Al responder negativamente, fue contactada al día siguiente por delincuentes que se hicieron pasar por el Departamento de Fraudes de Wells Fargo.

Los estafadores le hicieron creer que su cuenta estaba en riesgo y lograron vincular una tarjeta a su Apple Wallet. Bajo esta mentira, convencieron a Eubanks de transferir cerca de 9.000 dólares a una cuenta presuntamente segura antes de descubrir el engaño.

Denuncia policial y respuesta de las autoridades en Trussville

Tras descubrir el robo, la afectada presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Trussville. Asimismo, Eubanks acudió a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y a la fiscalía general para intentar recuperar sus fondos.

Por su parte, Wells Fargo cerró y rechazó la reclamación presentada por la docente. Eubanks busca ahora alertar al público en Alabama para evitar que otras personas caigan en estas falsas alertas telefónicas.