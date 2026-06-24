Programa de verano en Alabama impulsa arte y música

Qué pasó: El programa Sensational Summer Learning expande su oferta educativa con talleres extracurriculares de música y artes marciales.

El programa Sensational Summer Learning expande su oferta educativa con talleres extracurriculares de música y artes marciales. Por qué importa: Estas actividades combinan el refuerzo académico clásico con la expresión creativa y el desarrollo socioemocional de los jóvenes.

Estas actividades combinan el refuerzo académico clásico con la expresión creativa y el desarrollo socioemocional de los jóvenes. El dato clave: El evento de clausura de la iniciativa musical June Tunes se celebrará este 25 de junio en la Escuela Secundaria Carver.

Talleres de jazz y tai chi revolucionan el aprendizaje estival

El proyecto educativo Sensational Summer Learning ha diversificado sus actividades para ir más allá de las aulas tradicionales. A través de alianzas estratégicas, los estudiantes acceden a dinámicas que estimulan tanto el intelecto como la salud física.

Entre las opciones destaca la colaboración con el campamento juvenil del alguacil Mark Pettway enfocado en la escuela intermedia. En este espacio, los alumnos aprenden los fundamentos del tai chi, integrando la disciplina física con la gestión emocional.

Campamento June Tunes prepara gran concierto escolar en Birmingham

Por otra parte, el Departamento de Arte de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham coordina el campamento de bandas June Tunes. Aquí, los jóvenes músicos perfeccionan sus destrezas técnicas interpretando géneros populares y piezas de jazz clásico.

Esta preparación artística en el estado de Alabama finalizará con una presentación pública abierta a la comunidad. El concierto de gala se llevará a cabo en el auditorio de la Escuela Secundaria Carver el próximo 25 de junio.