Programa de verano en Alabama impulsa arte y música

- Qué pasó: El programa Sensational Summer Learning expande su oferta educativa con talleres extracurriculares de música y artes marciales.
- Por qué importa: Estas actividades combinan el refuerzo académico clásico con la expresión creativa y el desarrollo socioemocional de los jóvenes.
- El dato clave: El evento de clausura de la iniciativa musical June Tunes se celebrará este 25 de junio en la Escuela Secundaria Carver.
Talleres de jazz y tai chi revolucionan el aprendizaje estival
El proyecto educativo Sensational Summer Learning ha diversificado sus actividades para ir más allá de las aulas tradicionales. A través de alianzas estratégicas, los estudiantes acceden a dinámicas que estimulan tanto el intelecto como la salud física.
Entre las opciones destaca la colaboración con el campamento juvenil del alguacil Mark Pettway enfocado en la escuela intermedia. En este espacio, los alumnos aprenden los fundamentos del tai chi, integrando la disciplina física con la gestión emocional.
Campamento June Tunes prepara gran concierto escolar en Birmingham
Por otra parte, el Departamento de Arte de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham coordina el campamento de bandas June Tunes. Aquí, los jóvenes músicos perfeccionan sus destrezas técnicas interpretando géneros populares y piezas de jazz clásico.
Esta preparación artística en el estado de Alabama finalizará con una presentación pública abierta a la comunidad. El concierto de gala se llevará a cabo en el auditorio de la Escuela Secundaria Carver el próximo 25 de junio.
¿Qué actividades incluye el programa Sensational Summer Learning?
El programa ofrece instrucción académica complementada con clases de tai chi, talleres de expresión creativa, aprendizaje socioemocional y entrenamiento musical enfocado en el jazz.
¿Cuándo y dónde es el concierto de June Tunes?
El concierto de clausura se realizará el 25 de junio. La sede oficial del evento será el auditorio de la Escuela Secundaria Carver.