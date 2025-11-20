Programa gratuito ofrece apoyo vital a habitantes de Alabama con EPOC

20 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El nueve por ciento de los habitantes de Alabama viven con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una enfermedad pulmonar progresiva a largo plazo que causa dificultad para respirar. De hecho, Alabama es uno de los 10 estados con mayor carga de EPOC en el país. Para proporcionar apoyo y mejorar la vida de las personas en Alabama que viven con EPOC, la Asociación Americana del Pulmón (American Lung Association) está lanzando el nuevo programa “Living Well with COPD” (Vivir Bien con EPOC).

“Living Well with COPD” ofrece apoyo, educación y recursos individuales gratuitos sobre la EPOC, adaptados a cada etapa de la enfermedad. El programa está creado para todos los habitantes de Alabama afectados por la EPOC y sus familias, con un enfoque en las personas de zonas rurales que pueden enfrentar barreras en la atención médica, incluyendo largas distancias a hospitales y otros recursos.

“Para los habitantes de Alabama que viven con EPOC, un plan de tratamiento en evolución, visitas regulares con un proveedor de atención médica y modificaciones en el estilo de vida pueden ayudarles a respirar mejor y a vivir vidas plenas y activas”, dijo Ashley Lyerly, Directora de Abogacía de la Asociación Americana del Pulmón en Alabama. “Desafortunadamente, muchas personas, especialmente aquellas que viven en zonas rurales de Alabama, carecen del apoyo y el acceso a la atención y los recursos esenciales. Este nuevo programa gratuito está dedicado a ayudar a todos los afectados por esta enfermedad en Alabama”.

La EPOC, que incluye la bronquitis crónica y el enfisema, limita el flujo de aire y empeora con el tiempo. Aunque no existe una cura para la EPOC, existen tratamientos que pueden mejorar los síntomas diarios y la calidad de vida. Desafortunadamente, las personas que viven en zonas rurales, así como las personas con niveles de ingresos más bajos y menos de un diploma de escuela secundaria, tienen más probabilidades de tener peores resultados debido a las barreras para acceder a un tratamiento y atención óptimos.

A nivel nacional, 11.1 millones de personas viven con EPOC. Aquí en Alabama:

El 9.0% de los habitantes de Alabama, o 359,371 personas, han sido diagnosticadas con EPOC;

3,054 habitantes de Alabama mueren cada año a causa de la EPOC;

El costo anual del tratamiento de la EPOC es de $543 millones; y

Se pierden 338,250 días de trabajo cada año debido a la EPOC.

Trabajando con socios rurales y redes de referencia, junto con proveedores de atención médica locales en Alabama, la Asociación del Pulmón está:

Expandiendo el acceso al programa gratuito “Lung Health Navigator” (Navegador de Salud Pulmonar). Los Navegadores de Salud Pulmonar son profesionales de la salud con licencia, incluyendo enfermeras registradas y terapeutas respiratorios, que ofrecen apoyo individual, gratuito y personalizado para ayudar a las personas y a sus cuidadores a lo largo de su recorrido con la EPOC. Las personas pueden reunirse con un Navegador de Salud Pulmonar por teléfono, a través de un chat en línea o una videollamada, según la preferencia y el horario del individuo. Para conectarse con un Navegador de Salud Pulmonar, llama al 866-252-2959 o visita Lung.org/navigator.

Creando y distribuyendo nuevos materiales educativos para personas con EPOC para empoderarlas a mejorar la comunicación con su proveedor de atención médica, comprender mejor los tratamientos de EPOC disponibles y mejorar la calidad de vida.

Apoyando a los proveedores de atención médica rurales y otros para mejorar la atención de la EPOC, comprender mejor las opciones de tratamiento de la EPOC y construir relaciones sólidas y de confianza con sus pacientes.

Para obtener más información, contacta a la Línea de Ayuda de la Asociación del Pulmón al 1-800-LUNGUSA. Para saber más sobre la EPOC, visita Lung.org/copd.

El apoyo para la campaña educativa “Living Well with COPD” fue proporcionado por Sanofi y Regeneron, AstraZeneca, Genentech y GSK.