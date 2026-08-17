Prohibición de celulares en escuelas de México abre debate

La SEP alista una estrategia nacional para restringir celulares en escuelas de México tras avances en Querétaro y CDMX.

La medida busca frenar la distracción escolar, la depresión, la ansiedad y los riesgos de acoso digital en estudiantes.

Cifra clave: los menores usan pantallas hasta 7 horas al día y el 70% de familias apoya la regulación oficial.

Planes de la SEP para frenar el uso de celulares en las aulas

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una estrategia mediante la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, para limitar el uso de smartphones en los planteles escolares.

Estados como Querétaro, Guanajuato, Morelos, Aguascalientes, el Estado de México y la Ciudad de México ya aplican restricciones para prevenir problemas de salud mental y ciberacoso en niños y adolescentes.

Retos pedagógicos y brecha digital en las escuelas mexicanas

Especialistas del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica y Tejiendo Redes Infancia advierten que prohibir los teléfonos no resuelve el trasfondo del consumo digital sin una adecuada capacitación docente ni alfabetización tecnológica.

Estudios recientes reflejan que el 57% de los jóvenes de entre 15 y 29 años experimenta saturación digital, mientras que más del 83% de los padres expresa preocupación por el aislamiento presencial de sus hijos.