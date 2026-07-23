Project Lean Nation llega a Homewood con nutrición

Project Lean Nation inaugura su primer centro de bienestar y comidas personalizadas en la ciudad de Homewood.

El modelo combina escaneos corporales InBody con asesores y platillos diseñados por chefs junto a dietistas.

Las comidas listas se calientan en solo 7 minutos en microondas y no requieren suscripción obligatoria.

Un modelo de bienestar basado en datos y nutrición a medida

Un nuevo concepto de bienestar y alimentación balanceada ha abierto sus puertas en la comunidad de Homewood. La empresa Project Lean Nation inició operaciones ofreciendo un enfoque integral que combina tecnología, asesoría experta y platillos preparados.

El servicio comienza con un análisis InBody para medir la composición corporal exacta de cada persona. Posteriormente, los usuarios reciben orientación personalizada para definir metas claras de masa muscular, reducción de grasa o salud general.

Flexibilidad de menús y planes de expansión en Alabama

El empresario Forrest Walden lidera este proyecto, destacando que los platillos no requieren membresías obligatorias. Los clientes pueden comprar directo en la tienda, consumir en el establecimiento o llevar platillos congelados listos en 7 minutos al microondas.

Este local ubicado en Homewood marca el inicio de una estrategia comercial más amplia. La marca proyecta la apertura de múltiples sucursales en el área metropolitana de Birmingham durante las próximas fases.