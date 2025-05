Propiedad deteriorada en Birmingham demolida tras demanda municipal

22 de mayo de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Una propiedad de varios edificios que ha sido escenario de múltiples incendios, fue demolida el miércoles tras una demanda interpuesta por la Fiscalía Municipal de Birmingham.

La demolición en el Vue on Prince, ubicado en 3128 Prince Avenue, fue realizada por equipos que representan a los propietarios.

Documentos judiciales indican que en febrero de 2024, la ciudad detectó más de 40 infracciones.

El Equipo de Control de Molestias por Drogas de la Fiscalía Municipal, demandó a The Vue on Prince, LLC y a Toorak Capital Partners, LLC en agosto, después que el propietario no abordara múltiples infracciones del código y los repetidos incendios en la propiedad.

Para reportar una propiedad que causa molestias, comuníquese con la Fiscalía Municipal a [email protected] ó al 205-254-6450.