Propietario de I Am Love Fitness en Irondale enfrenta cargos de abuso sexual

18 de diciembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El propietario de un gimnasio Irondale compareció ante el tribunal el jueves 18 de diciembre por la mañana por cargos de delitos sexuales.

Manuel Trey Chaney enfrenta cargos de abuso sexual y sodomía.

Chaney es el propietario de I Am Love Fitness ubicado en Irondale.

En la audiencia del jueves bajo la Ley de Aniah, un juez escuchó los argumentos del caso.

Un juez fijó la fianza de Chaney en 45.000 dólares. No se le permite salir del estado de Alabama y se le prohíbe contactar a las presuntas víctimas.

Los cargos surgen de acusaciones hechas por dos mujeres en 2024. La policía dijo que ambas mujeres fueron al gimnasio de Chaney para recibir masajes gratuitos mientras él se preparaba para asistir a la escuela de terapia de masajes. Según el testimonio, las mujeres dicen que Chaney las tocó de manera inapropiada durante sus masajes en dos ocasiones distintas.

Chaney fue acusado previamente y sentenciado a casi seis años de prisión después de su participación en un plan de fraude y robo de identidad cuando trabajaba para la Administración del Seguro Social.