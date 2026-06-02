Protestas de la CNTE amenazan el Mundial 2026 en CDMX

Qué pasó : Maestros de la CNTE bloquearon avenidas principales de la capital y derribaron estatuas decorativas de futbolistas instaladas por el Mundial de fútbol.

: Maestros de la CNTE bloquearon avenidas principales de la capital y derribaron estatuas decorativas de futbolistas instaladas por el Mundial de fútbol. Por qué importa : El magisterio radicalizó sus protestas como medida de presión, amenazando con boicotear el torneo internacional si el Gobierno federal no cumple sus demandas salariales.

: El magisterio radicalizó sus protestas como medida de presión, amenazando con boicotear el torneo internacional si el Gobierno federal no cumple sus demandas salariales. El dato clave: Las movilizaciones escalan a pocos días del partido inaugural del torneo, programado para el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Caos vial en Paseo de la Reforma por manifestaciones magisteriales

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reactivaron sus movilizaciones este martes en la Ciudad de México. Los manifestantes colapsaron la circulación vehicular en la avenida Reforma y el Circuito Interior, generando severos embotellamientos en el tráfico de la capital.

Durante las jornadas de protesta, los docentes vandalizaron y derribaron monumentos de futbolistas colocados para ambientar la Copa del Mundo. A las piezas escultóricas les pintaron consignas de advertencia enfocadas en frenar el desarrollo del evento deportivo si no reciben una respuesta satisfactoria.

Diálogo bajo presión con el Gobierno federal ante el boicot deportivo

La escalada de tensión obligó a la apertura de mesas de negociación urgentes lideradas por Mario Delgado, secretario de Educación, y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación. Esta iniciativa busca frenar los disturbios ocurridos previamente en los accesos al Zócalo capitalino.

Por su parte, la presidenta México, Claudia Sheinbaum, respaldó el diálogo oficial pero denunció actos de provocación ajenos al movimiento docente. Pese a las pláticas activas, el sindicato magisterial advierte que endurecerá sus bloqueos durante el certamen de la FIFA.