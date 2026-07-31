Protestas en Chile contra ley de latidos fetales y aborto

Activistas y ciudadanas marcharon en casi 30 ciudades de Chile para rechazar el proyecto de ley «Escucha su corazón».

La medida obligaría a las mujeres a escuchar la actividad cardíaca fetal antes de acceder a un aborto legal.

La propuesta legislativa busca condicionar la interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales vigentes desde 2017.

Oposición social al proyecto de ley de latidos fetales

Cientos de mujeres se manifestaron en varias localidades chilenas, desde Arica hasta Punta Arenas, para defender la vigencia de la interrupción del embarazo. La convocatoria de la Coordinadora Feminista 8M respondió a la propuesta impulsada por sectores políticos de ultraderecha.

El proyecto exige modificar el Código Sanitario para imponer la escucha del latido fetal previa a la intervención. Si la paciente rechaza este procedimiento, el profesional médico tendría la obligación legal de denegar la atención solicitada por la persona gestante.

El debate sobre las tres causales y la natalidad en Chile

Actualmente, el marco legal chileno permite la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres condiciones específicas: riesgo vital materno, inviabilidad del feto y violación. Diversos colectivos consideran que la modificación propuesta constituye un trato vejatorio hacia las mujeres.

La controversia parlamentaria coincide con un mínimo histórico en las cifras de natalidad registradas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Mientras tanto, partidos conservadores evalúan alternativas al proyecto, señalando la dificultad técnica para fiscalizar el cumplimiento de dicha norma.