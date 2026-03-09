Protestas estudiantiles en la Universidad de La Habana por crisis energética y falta de diálogo

9 de marzo de 2026 – La Habana – EFE.

Una treintena de alumnos de la Universidad de La Habana protagonizó este lunes una sentada pacífica en la emblemática escalinata de la institución para manifestar su descontento ante la crisis sistémica que golpea a Cuba. Los jóvenes denunciaron que el colapso de los servicios básicos está destruyendo la calidad de la educación superior y criticaron la inoperancia de los canales oficiales para gestionar sus demandas. Esta movilización destaca por ser un hecho inusual en el entorno universitario cubano, donde las protestas públicas suelen ser desalentadas por las organizaciones oficialistas.

La manifestación se originó a partir de una convocatoria en redes sociales que comenzó con la presencia de un solo estudiante y fue sumando participantes a lo largo de la mañana. Al lugar acudieron rápidamente no solo miembros del claustro de profesores y la administración, sino también efectivos de la seguridad del Estado para vigilar el desarrollo de la actividad. A pesar de los intentos de la Federación de Estudiantes Universitarios por calificar la iniciativa como falsa, los alumnos mantuvieron su postura de visibilizar las precarias condiciones de vida actuales.

El debate entre los manifestantes y las autoridades académicas se centró inicialmente en los efectos devastadores de los apagones prolongados y la falta de conectividad a internet. Los estudiantes explicaron que la educación a distancia es inviable cuando no hay energía eléctrica ni cobertura móvil para entregar las tareas o participar en las clases virtuales. A estas dificultades tecnológicas se suma la crisis del transporte público, lo que ha dejado a muchos alumnos, especialmente a los que provienen de provincias lejanas, en una situación de aislamiento académico crítico.

Más allá de los problemas materiales, los jóvenes reclamaron una participación real en los procesos de toma de decisiones que afectan su formación profesional. Los manifestantes señalaron que los mecanismos de comunicación con el Ministerio de Educación Superior están fracturados y que la sentada representaba un último recurso ante la falta de escucha activa por parte de los directivos. La erosión de la confianza en las instituciones estudiantiles tradicionales ha crecido desde el año pasado, cuando las quejas por el aumento de tarifas telefónicas no fueron atendidas adecuadamente.

La rectora de la universidad y el viceministro de Educación Superior intentaron disuadir a los presentes argumentando que este tipo de acciones no resuelven las carencias estructurales del país. Las autoridades atribuyeron la severidad de la situación al embargo petrolero de Estados Unidos, calificándolo como un factor determinante que masacra a la sociedad cubana en su conjunto. Según la versión gubernamental, el Estado no ha desestimado el diálogo, sino que las agresiones externas limitan cualquier margen de maniobra para mejorar la infraestructura y los servicios públicos.

Tras casi dos horas de intercambio frente a la escalinata, los estudiantes accedieron a trasladar sus inquietudes a un espacio de reunión privado con la rectoría para continuar el diálogo fuera del alcance de los medios. El grupo abandonó el lugar de forma voluntaria una vez que expusieron sus demandas sobre la necesidad de reformas en la comunicación interna y soluciones para el acceso tecnológico. El evento marca un precedente sobre la capacidad de organización autónoma del sector estudiantil frente a un panorama de incertidumbre económica y social que afecta directamente su futuro académico.