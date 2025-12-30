Proyecto de ley podría dejar el futuro de la pena de muerte en manos de los votantes de Alabama

Proyecto de ley podría dejar el futuro de la pena de muerte...

30 de diciembre de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Un legislador de Alabama busca dar a los votantes la oportunidad de votar sobre la abolición de la pena de muerte en el estado.

El representante Chris England (demócrata por Tuscaloosa) afirmó que los habitantes de Alabama deberían ser quienes decidan si mantener ó eliminar la pena de muerte. Añadió que es un tema que genera debates apasionados en ambos bandos, lo que llevó a la presentación anticipada del Proyecto de Ley 76 de la Cámara de Representantes.

“Si confiamos en que el pueblo nos elija, también deberíamos confiar en que tome decisiones sobre la ejecución de personas”, declaró. “En lugar de profundizar en esos debates, creo que sería pertinente que decidiéramos en general si queremos seguir ejecutando personas”.

Si la legislatura aprueba el proyecto de ley y la gobernadora Ivey lo firma, se celebrará una votación sobre la enmienda propuesta para las elecciones primarias estatales de 2028.

Un par de legisladores republicanos ya han presentado proyectos de ley que buscan ampliar los delitos capitales en Alabama:

Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 20 – Representante Matt Simpson (R-Daphne): añadiría a la lista de delitos capitales el delito de asesinato cometido cuando el acusado, a sabiendas, crea un gran riesgo de muerte para varias personas.

Proyecto de Ley del Senado 17 – Senadora April Weaver (R-Brierfield): añadiría la violación en primer grado, la sodomía en primer grado y la tortura sexual a la lista de delitos capitales cuando la víctima es menor de 12 años.

Según el Departamento de Correccionales de Alabama, al 30 de diciembre había 155 reclusos en el corredor de la muerte.

El periodo de sesiones legislativas de Alabama comienza el 13 de enero.