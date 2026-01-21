Quince equipos ya clasificaron y quedan nueve cupos disponibles para la jornada final

21 de enero de 2026 – Madrid – EFE.

El cierre de la fase inicial de la Liga de Campeones se presenta con gran intensidad ya que todavía restan nueve boletos disponibles para la etapa de eliminación directa. Hasta el momento, quince instituciones han logrado asegurar su presencia en la siguiente ronda de forma numérica. Entre este grupo de privilegiados destacan el Arsenal y el Bayern Múnich, quienes gracias a su desempeño han garantizado su permanencia dentro de los mejores ocho puestos de la tabla general.

Junto a los líderes mencionados, otros clubes de renombre han conseguido su pase matemático con antelación. Equipos como el Real Madrid, Liverpool, Tottenham y París Saint Germain ya tienen su lugar asegurado. A esta lista se suman escuadras competitivas como el Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter y Juventus, todos esperando la definición de sus futuros cruces tras el último compromiso.

La disputa por los cupos restantes involucra a diecisiete aspirantes que mantienen vivas sus posibilidades matemáticas de avanzar. Instituciones como el Borussia Dortmund, Galatasaray y Leverkusen encabezan este pelotón de perseguidores. También se encuentran en la lucha equipos como el Marsella, Mónaco, PSV Eindhoven y el Athletic Club, junto a otros conjuntos que necesitan resultados favorables en la fecha definitiva para entrar en el grupo de los veinticuatro mejores.

En el extremo opuesto de la tabla, la competición ya ha dictado sentencia para cuatro participantes que no tienen opciones de continuar. El Eintracht Francfort y el Slavia Praga se despiden del torneo tras no sumar las unidades necesarias. Del mismo modo, el Villarreal y el Kairat Almaty cierran la lista de eliminados, quedando sin posibilidades de alcanzar los puestos de clasificación sin importar lo que ocurra en sus encuentros finales.

El desenlace de esta etapa se llevará a cabo el próximo miércoles con todos los enfrentamientos programados en un mismo horario para garantizar la justicia deportiva. La jornada incluye choques de alto perfil como la visita del Real Madrid al Benfica y el duelo entre el Manchester City y el Galatasaray. Otros partidos relevantes serán el enfrentamiento del Barcelona contra el Copenhague y el compromiso del Atlético de Madrid frente al Bodo Glimt.

La cartelera se completa con una serie de encuentros distribuidos por todo el continente que definirán el orden final de la clasificación. Destacan los partidos entre el PSV y el Bayern Múnich, así como el viaje del Chelsea a Nápoles y el cruce entre el Mónaco y la Juventus. Una vez concluidos estos dieciocho enfrentamientos, se conocerá la nómina definitiva de los clubes que seguirán peleando por el título europeo en las fases de eliminación.