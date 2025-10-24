Quince muertos en Brasil por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas

24 de octubre de 2025 – São Paulo – EFE.

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó hoy que al menos quince personas han fallecido y otras cincuenta y ocho han sido confirmadas con intoxicación por metanol, como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas adulteradas en el país.

En su informe más reciente, la autoridad sanitaria indicó que actualmente se encuentran en proceso de investigación cincuenta casos adicionales de intoxicación con el propósito de determinar si fueron provocados por el consumo de metanol. Por otro lado, un total de 635 diagnósticos sospechosos ya han sido completamente descartados.

El estado de São Paulo, que es la zona más densamente poblada de la nación, continúa siendo el más afectado, reportando la mayor cantidad de víctimas mortales, con nueve decesos, y el mayor número de casos confirmados por la ingesta de estos destilados contaminados, sumando cuarenta y cuatro.

Las muertes restantes se distribuyen en los estados de Pernambuco y Paraná, con tres fallecimientos en cada uno. Paralelamente, las autoridades mantienen bajo investigación otros nueve decesos para determinar si la intoxicación con metanol fue la causa principal.

Como medida excepcional ante la situación, el Ministerio de Salud de Brasil ha establecido una sala de situación con reuniones de actualización tres veces por semana. Esta medida tiene el objetivo de realizar un seguimiento constante de los casos de intoxicación por esta sustancia a lo largo de todo el territorio nacional.

Los primeros reportes de intoxicación por metanol se empezaron a registrar hacia finales del mes de septiembre. Desde entonces, las autoridades brasileñas han iniciado diversas investigaciones con el fin de identificar la fuente o el origen de la contaminación de las bebidas alcohólicas responsables de estos trágicos sucesos.