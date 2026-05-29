Rallye de la Cerámica se suspende tras trágico accidente

Qué pasó: Un fuerte choque durante el segundo tramo de la competición automovilística en Castellón provocó la muerte de un participante.

Un fuerte choque durante el segundo tramo de la competición automovilística en Castellón provocó la muerte de un participante. Por qué importa: Las autoridades deportivas cancelaron de inmediato el evento automotor en señal de duelo y respeto por las víctimas.

Las autoridades deportivas cancelaron de inmediato el evento automotor en señal de duelo y respeto por las víctimas. El dato clave: Los equipos de rescate auxiliaron al conductor sobreviviente, quien fue trasladado en estado crítico a un centro médico.

Tragedia en el automovilismo tras choque mortal en la CV-189

El mundo del motor se viste de luto tras un siniestro vial ocurrido durante la disputa del Rallye de la Cerámica. Mientras se corría el segundo tramo nocturno del rali, el vehículo de competición número 32 sufrió un violento impacto en la carretera CV-189.

El siniestro automovilístico tuvo lugar en la ruta que conecta las localidades de L’Alcora y Onda. A causa de la gravedad de la colisión, el joven copiloto Samuel Ortiz perdió la vida en el acto dentro del coche de carreras.

Su hermano Jordi Ortiz, quien se desempeñaba como piloto de la unidad, sufrió heridas de extrema gravedad en el habitáculo. Varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón acudieron de urgencia para liberar a los afectados atrapados.

Suspensión oficial de la prueba y traslado médico de urgencia

El personal médico de emergencias coordinó la evacuación inmediata del conductor herido debido a su condición crítica. El deportista ingresó bajo pronóstico reservado en las instalaciones del Hospital General Universitario de Castellón para recibir asistencia especializada.

A raíz del fatal desenlace, el Comité Organizador y el Rallye Club Costa Azahar emitieron un comunicado oficial de condolencias. La dirección determinó suspender permanentemente la edición 2026 de la cita puntuable para priorizar el respeto familiar.

Los aficionados y profesionales de los deportes de velocidad han manifestado consternación ante el trágico siniestro en las carreteras valencianas. Las comisiones técnicas analizan los factores del trayecto para esclarecer las causas definitivas de la colisión.