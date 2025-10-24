Raptors caen ajustadamente en casa ante Bucks 116-122 al inicio de temporada

24 de octubre de 2025 – Toronto (Canadá) – EFE.

Los Toronto Raptors sufrieron una derrota en su primer partido de la temporada en casa, cayendo 116-122 ante los Milwaukee Bucks este viernes. El encuentro estuvo marcado por la impresionante actuación de Giannis Antetokounmpo, quien lideró a los visitantes con 31 puntos y una notable cifra de 20 rebotes.

La estrella griega de los Bucks se consolidó como el máximo anotador y el mejor reboteador del partido. Además de sus puntos y rebotes, Antetokounmpo contribuyó con siete asistencias y un bloqueo defensivo. Por otro lado, su compañero Cole Anthony, saliendo desde el banquillo, también tuvo un desempeño sobresaliente en Toronto, sumando 23 puntos y repartiendo siete asistencias.

En el equipo local, el alero Brandon Ingram fue el jugador más destacado, brillando en su debut efectivo con el equipo después de haber sido adquirido la temporada anterior pero sin poder jugar por una lesión. Ingram anotó 29 puntos, incluyendo nueve desde la línea de tres, y complementó su actuación con seis rebotes y tres asistencias para los Raptors.

El partido tuvo que ser adelantado una hora respecto a su programación original. Esta modificación se realizó para evitar un conflicto de horarios con el encuentro de la final de la Serie Mundial de béisbol, que comenzaban a disputar los Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers ese mismo viernes en la ciudad canadiense, muy cerca del pabellón de los Raptors.

Ambos equipos habían tenido un comienzo de semana exitoso, acumulando victorias en sus respectivos encuentros anteriores. Los Raptors habían logrado una victoria a domicilio el miércoles contra los Atlanta Hawks con un marcador de 118-138, mientras que los Bucks se impusieron a los Washington Wizards ese mismo día con un resultado de 120-133.

El juego inició con una ligera ventaja para el equipo visitante, gracias a un inspirado Antetokounmpo en el aspecto ofensivo. En el primer cuarto, el griego mostró una efectividad perfecta en sus tiros de campo, anotando 12 puntos y permitiendo que su equipo cerrara el periodo con una ventaja de 19-27. Sin embargo, el impulso de Ingram en el segundo cuarto ayudó a los Raptors a superar a los Bucks por 10 puntos en ese periodo, logrando una remontada para irse al descanso con una ligera ventaja de 54-52.

El tercer cuarto se caracterizó por una mayor paridad en el juego, con los Raptors anotando 32 puntos frente a los 34 de los Bucks, lo que condujo a un empate a 86 al inicio del último cuarto. En los 12 minutos finales, la ofensiva combinada de Gary Trent Jr., Antetokounmpo y Anthony fue demasiado para los Raptors, permitiendo a los Bucks imponerse y establecer el marcador final de 116-122.