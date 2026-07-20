Rastreo GPS gratuito protege a familias vulnerables en Etowah

La Oficina del Alguacil del Condado de Etowah lanzó el “Programa Guardian” de rastreo GPS gratuito.

Ayuda a familias y autoridades a localizar rápidamente a seres queridos vulnerables si se extravían.

El dispositivo impermeable es gratuito para personas con demencia, autismo u otras condiciones médicas críticas.

¿Cómo funciona el rastreo gratuito de GPS en Etowah?

El rastreo GPS gratuito en Etowah es el núcleo del nuevo Programa Guardian. Esta iniciativa de la Oficina del Alguacil del Condado de Etowah busca proteger a residentes vulnerables, como aquellos con demencia o autismo, que podrían deambular y perderse. El programa permite a los cuidadores y a las autoridades monitorear la ubicación en tiempo real de estas personas.

A través de dispositivos GPS gratuitos que se pueden llevar como reloj, tobillera o en el bolsillo, el sistema ofrece una herramienta vital de seguridad. Actualmente, el rastreo utiliza cuentas en la nube compatibles con dispositivos Apple como iPhones o iPads. Las familias reciben esta información clave para una respuesta rápida en caso de emergencia.

Contexto y financiación del Programa Guardian de Etowah

El Programa Guardian responde a la necesidad crítica de seguridad en Alabama, particularmente para personas con condiciones médicas que afectan la cognición y la orientación. La iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad de Etowah, con varias inscripciones ya registradas. La tecnología de rastreo ofrece tranquilidad a los familiares de pacientes con Alzheimer u otras formas de demencia.

El inspector Trenton Green, de la Oficina del Alguacil del Condado de Etowah, destacó la importancia de la rapidez en la localización. El programa se financia mediante subvenciones y donaciones, lo que permite ofrecer los dispositivos de rastreo sin costo alguno. Estos dispositivos son impermeables y están diseñados para resistir el uso diario, incluyendo duchas.