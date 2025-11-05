Rauw Alejandro transforma Ciudad de México en un espectáculo estilo Broadway

5 de noviembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro se presentó en Ciudad de México, adoptando la imagen de un “gánster” neoyorquino, con el objetivo de transformar la capital en una versión del famoso paseo de Broadway a través de su espectáculo de la gira ‘Cosa Nuestra World Tour’. Su aparición ocurrió a las 21:01 hora local, tras un video de persecución, con su rostro adornado como las tradicionales calaveras mexicanas, y comenzó a interpretar ‘Punto 40’ frente a las 18,000 personas que colmaron el Palacio de los Deportes, quienes lo recibieron con una oleada de emoción.

La presentación se caracterizó por una producción escénica que recordaba a un musical, con la banda ubicada en los laterales del escenario, la inclusión de un narrador y la división del show en cuatro actos distintos. A lo largo de la noche mexicana, Rauw Alejandro utilizó el baile y el canto para hilvanar la historia de amor que servía como eje central de su concierto.

Durante las más de dos horas de duración, la música, los bailarines, los instrumentistas y las coreografías fueron elementos constantes, mientras las pantallas de fondo proyectaban imágenes que simulaban los distintos escenarios donde se desarrollaba la trama amorosa. Este despliegue visual y coreográfico reforzó la naturaleza teatral del evento.

Alejandro navegó a través de un amplio espectro de su discografía, integrando géneros que iban desde boleros, cumbias y salsa hasta su característico reguetón fusionado con sonidos de R&B. Este repertorio es el mismo que le ha valido un premio Grammy Latino y varias nominaciones a este prestigioso galardón.

Temas como ‘2/catorce’, ‘Diluvio’, ‘Todo de ti’, junto con las otras 38 canciones que conformaron el repertorio, se encargaron de guiar tanto la narrativa musical como el desarrollo dramático del espectáculo para el público asistente.

A pesar de que la historia de amor se ambientaba en la ciudad de Nueva York, el artista, oriundo de San Juan, Puerto Rico, rindió homenaje a sus raíces boricuas. Dedicó un segmento especial de cuatro canciones a su tierra natal, destacando su popular tema ‘Carita linda’ y complementándolo con elementos como bailes, el sonido de tambores y trajes típicos de la isla caribeña.

El concierto logró cumplir la promesa inicial de la estrella latina al subir al escenario: crear una experiencia donde se pudiera “vivir cómo dos culturas se hacen una sola, como cuando ‘Cosa Nuestra’ se junta con México”. Este show marcó el primero de cinco compromisos que Rauw Alejandro tiene programados en la capital mexicana, con fechas adicionales el 5, 6, 8 y 9 de noviembre, ofreciendo una vivencia que trasciende lo meramente musical.