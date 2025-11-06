Recepción de Lanzamiento del Partido Republicano de Minorías

6 de noviembre de 2025 – Montgomery, Alabama – Agencias.

El recién relanzado Capítulo de la Región del Río Montgomery del Partido Republicano de Minorías de Alabama (Alabama Minority GOP) organizará su Recepción de Lanzamiento oficial el viernes, 7 de noviembre, de 6 a 8 p.m. en The 1616 House en Montgomery.

El evento celebrará los logros de la Honorable Belinda Thomas, la primera mujer afroamericana elegida para el Consejo Municipal de Newton, en reconocimiento a su dedicación de toda una vida para empoderar a las comunidades agrícolas minoritarias en todo Alabama.

“Belinda Thomas representa exactamente cómo se ve un liderazgo conservador fuerte y compasivo,” dijo Cedric Coley, Presidente del Capítulo de la Minoría Republicana de la Región del Río Montgomery. “Ella ha pasado su vida sirviendo a su comunidad y abriendo puertas para otros, especialmente dentro de las comunidades agrícolas y rurales de Alabama. Homenajearla en el evento de lanzamiento de nuestro capítulo es la manera perfecta de celebrar el espíritu de servicio y oportunidad que defiende el Partido Republicano de Minorías de Alabama.”

El Presidente Coley también enfatizó la importancia de restablecer un capítulo en la capital del estado. “Relanzar el Capítulo de la Región del Río Montgomery es una declaración poderosa sobre quiénes somos y en qué creemos,” dijo Coley. “Este es el corazón de la vida política de Alabama, y es justo que nuestra capital tenga una voz fuerte y activa en el movimiento del Partido Republicano de Minorías de Alabama.”

El evento también contará con la presencia del Representante Estatal Kenneth Paschal, el Presidente Estatal del Partido Republicano de Minorías de Alabama, George Williams, y el Presidente del Partido Republicano de Alabama, John Wahl.

George Williams, Presidente Estatal del Partido Republicano de Minorías de Alabama, dijo que la organización continúa viendo crecimiento a medida que más votantes minoritarios reconocen que el Partido Republicano se alinea con sus valores. “En todo Alabama, estamos viendo un número creciente de votantes minoritarios que comparten nuestro compromiso con la fe, la familia y la libertad,” dijo Williams. “Nuestro objetivo es construir capítulos fuertes del Partido Republicano de Minorías en cada rincón de este estado. Personas de todas las razas y orígenes deben saber que tienen un hogar en el Partido Republicano, un hogar construido sobre valores compartidos y oportunidad para todos.”

“Estamos luchando por los temas que más importan a las familias: la elección escolar y los derechos de los padres, para que cada niño tenga acceso a una educación de calidad; comunidades más seguras donde los padres no tengan que preocuparse por la violencia en sus calles; y mayor oportunidad a través de empleos y emprendimiento. Eso es lo que hace que este movimiento sea tan poderoso y tan necesario para el futuro de Alabama,” continuó.

El Partido Republicano de Minorías de Alabama existe para fortalecer las relaciones entre el Partido Republicano y las comunidades minoritarias promoviendo el compromiso, la representación y los principios conservadores arraigados en la oportunidad, el empoderamiento y la fe.

DETALLES DEL EVENTO

Qué: Recepción de Lanzamiento del Partido Republicano de Minorías de la Región del Río Montgomery

Cuándo: Viernes, 7 de noviembre de 2025 – 6 a 8 p.m.

Dónde: The 1616 House, 1616 South Perry Street, Montgomery, AL 36104

Contacto: Cedric Coley, 334-777-4219