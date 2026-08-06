Recolección de basura en Vestavia Hills bajo advertencia de multa

El municipio de Vestavia Hills notificó a la empresa Amwaste por reiterados incumplimientos en la recogida de desechos.

Las autoridades advirtieron que impondrán sanciones económicas si la compañía no subsana de inmediato sus fallas operativas.

Un vocero de Amwaste admitió que la firma no cumplió con sus estándares de servicio y se comprometió a regularizar la atención.

Vestavia Hills advierte con multas por recolección de basura

Líderes municipales de Vestavia Hills emitieron una advertencia formal contra la compañía Amwaste debido a constantes retrasos e irregularidades en la recolección de desechos. El gobierno local dejó claro que aplicará multas financieras de no corregirse las deficiencias operativas que afectan a los vecinos.

Habitantes del sector, como Mark Neely, señalaron que la contratista omite retirar residuos voluminosos situados fuera del contenedor asignado. Por su parte, la alcaldía pidió paciencia a la ciudadanía e invitó a reportar las incidencias a través de la aplicación oficial VH Connect.

Amwaste reconoce fallas operativas y promete regularizar servicio

Ante las quejas ciudadanas, representantes de la empresa Amwaste admitieron públicamente que no alcanzaron los niveles mínimos de calidad exigidos. La directiva afirmó que ajusta su logística interna en Alabama para resolver el rezago y garantizar un servicio oportuno para toda la comunidad.

La administración municipal continuará monitoreando el desempeño de las rutas de recolección en los próximos días. Las autoridades recalcaron que esperan una pronta solución, aunque reconocen que la reestructuración completa de los recorridos tomará un tiempo razonable.