Recompensa por información sobre remolque utilitario robado en Bessemer, Alabama

27 de febrero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Crime Stoppers ofrece una recompensa en efectivo por ayudar a encontrar a la persona que, según dicen, robó un remolque utilitario.

Los investigadores en Bessemer dicen que alguien se llevó el remolque y otros artículos de una casa en el bloque 1500 de Shannon Road entre las fechas del 5 y 17 de diciembre.

Los otros artículos secuestrados incluyeron tres comederos para ciervos, tres soportes para árboles y sistemas para trepar a los árboles.

Si sabe algo sobre esta propiedad robada, puede llamar a Crime Stoppers al 205-254-7777.