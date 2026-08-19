Reconstrucción de Cali tras terremoto tomará tres años

Qué pasó: El alcalde Alejandro Eder estimó que la reconstrucción de Cali tardará cerca de tres años tras el sismo de magnitud 7.4.

Por qué importa: La ciudad pasa de las labores de rescate a la asistencia de damnificados e infraestructura resiliente.

El dato clave: La Secretaría de Infraestructura ya ha removido más de 25,000 toneladas de escombros en la capital del Valle.

Plan de acción de Cali ante la emergencia por sismo

El alcalde Alejandro Eder confirmó que las obras de reconstrucción en la ciudad colombiana tomarán aproximadamente tres años tras el potente terremoto. Las autoridades locales han avanzado hacia la fase de atención integral a damnificados y remoción de escombros.

Más de treinta dependencias de la Alcaldía de Cali se encuentran activadas para gestionar la contingencia. La Secretaría de Infraestructura retiró 25,032 toneladas de escombros en puntos críticos para reabrir el paso de vehículos de emergencia.

Restablecimiento de servicios y apoyo en Latinoamérica

Las Empresas Municipales de Cali restablecieron el suministro eléctrico para el 99% de los 350,000 usuarios afectados en menos de 48 horas. Además, el gerente Roger Mina confirmó la instalación de 12 puntos de internet satelital.

El proceso cuenta con la solidaridad de países clave en Latinoamérica como El Salvador, Perú y México, además de Estados Unidos. Las alianzas regionales facilitan la recolección de ayuda humanitaria para la población perjudicada.