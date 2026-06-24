Récord de calor en el Reino Unido supera los 36 grados

Qué pasó : El Reino Unido batió dos veces en un solo día su récord histórico de calor para junio al alcanzar los 36,1°C en el sur de Inglaterra.

: El Reino Unido batió dos veces en un solo día su récord histórico de calor para junio al alcanzar los 36,1°C en el sur de Inglaterra. Por qué importa : La emergencia meteorológica ha obligado a suspender eventos climáticos, reducir las jornadas en escuelas y cancelar múltiples servicios de trenes.

: La emergencia meteorológica ha obligado a suspender eventos climáticos, reducir las jornadas en escuelas y cancelar múltiples servicios de trenes. El dato clave: La agencia estatal Met Office activó una alerta roja excepcional ante el pronóstico inminente de picos extremos que rozarán los 38°C.

Ola de calor extremo rompe marcas históricas en Europa

El territorio británico registró este miércoles un hito sin precedentes en sus mediciones meteorológicas tras registrar temperaturas extremas que rebasaron los 36 grados. La oficina meteorológica británica (Met Office) confirmó una marca inicial de 35,8°C en Wiggonholt y un récord definitivo de 36,1°C en Gosport.

Esta preocupante anomalía climática forma parte de una intensa ola de calor que azota severamente a gran parte de Europa. Las cifras actuales superan los registros históricos de junio de 1957 y 1976, posicionando el termómetro en niveles no vistos en cinco décadas.

Alertas rojas y parálisis del transporte por altas temperaturas

Ante los riesgos del clima extremo, las autoridades del país activaron de emergencia una alerta roja para Gales y amplias zonas del centro y sur de Inglaterra. El preocupante panorama que impacta el día a día en el resto del mundo podría agravarse con pronósticos de hasta 38°C.

Los efectos colaterales de este fenómeno atmosférico forzaron la cancelación masiva de trenes, cierres escolares anticipados y la suspensión de la Semana de Acción Climática de Londres. El preocupante precedente de mayo ya había dejado víctimas mortales tras alcanzar un pico de 35,1°C.