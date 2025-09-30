Inicio México Red alerta sobre trata y reclutamiento de menores en Veracruz, México

Red alerta sobre trata y reclutamiento de menores en Veracruz, México

Por
lat_admin
-
37
0
Red alerta sobre trata y reclutamiento de menores en Veracruz, México
Red alerta sobre trata y reclutamiento de menores en Veracruz, México

30 de septiembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

El estado de Veracruz, debido a su estratégica posición geográfica en el oriente del país con una extensa costa en el golfo de México, ha sido identificado como un “territorio de alto riesgo” y crucial para las operaciones de la delincuencia organizada en lo que respecta a la trata y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Esta preocupante evaluación fue presentada este martes por una red enfocada en los derechos de la infancia.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que agrupa a 75 organizaciones dedicadas a la protección de menores vulnerables, en colaboración con el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) y con apoyo de la Unión Europea, presentó un análisis contextualizado bajo el título ‘Infancia cuenta en Veracruz’. Este estudio tiene como objetivo principal documentar la verdadera magnitud, las dinámicas y los riesgos específicos de la trata y el reclutamiento de la niñez y adolescencia en el estado.

La investigación detalla que la ubicación de Veracruz lo establece como un “corredor clave” empleado para el tráfico ilícito de drogas, armas y personas. Esta ventaja geográfica ha desencadenado una intensa disputa territorial entre al menos quince grupos criminales que operan en la zona. Municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica han sido señalados específicamente como epicentros de violencia y reclutamiento forzado de adolescentes.

El informe reveló datos oficiales que confirman que, en el periodo comprendido entre 2015 y 2025, se han registrado veintidós casos de menores de edad que fueron víctimas de utilización directa por parte de agrupaciones delictivas en Veracruz. Asimismo, el documento identificó a treinta y dos víctimas de trata de personas menores de dieciocho años que fueron forzadas a participar en actividades diversas como explotación sexual, trabajo forzado, vigilancia, transporte de drogas, sicariato y mendicidad coercitiva.

A pesar de estas cifras, la Redim advirtió que los números oficiales “son apenas un reflejo de una problemática mucho mayor” y más extendida. Señalaron que la ausencia de registros oficiales específicos y detallados sobre el reclutamiento limita seriamente las capacidades tanto de prevención como de atención a las víctimas. El texto puntualizó que, mientras que los adolescentes varones son a menudo obligados a participar en delitos graves, las niñas se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual.

El estudio también concluye que la vulnerabilidad de los niños y adolescentes veracruzanos se ve exacerbada por factores estructurales y sociales, incluyendo la pobreza crónica, la desigualdad social, la violencia en el seno familiar, la escasez de oportunidades educativas y una notable negligencia institucional. A esta compleja situación se añade la influencia nociva de la ‘narco-cultura’, la cual tiende a idealizar la criminalidad y promueve la construcción de masculinidades violentas. Ante este panorama, el informe destaca las “graves deficiencias” en la respuesta institucional, como la burocracia excesiva y la tendencia a criminalizar a las víctimas, e insta a las autoridades federales y estatales a establecer un protocolo especializado para la detección y atención, a capacitar al personal para evitar la revictimización, y a crear un programa estatal específico que garantice la protección y la participación de los menores en el diseño de políticas públicas que los afecten.

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí