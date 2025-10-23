Redes de apuestas ilegales NBA/mafia desmanteladas por EE.UU. en gran operativo

23 de octubre de 2025 – Washington – EFE.

Las autoridades de Estados Unidos informaron este jueves sobre la detención de 37 individuos en el marco de dos investigaciones distintas que involucran actividades de juego ilícito organizadas por la mafia. Entre los arrestados se encuentran figuras destacadas de la NBA: el jugador activo Terry Rozier y el entrenador Chauncey Billups. Estos operativos policiales han revelado complejos esquemas de fraude que han operado durante años, según el director del FBI, Kash Patel, quien describió el fraude como “alucinante” y señaló una amplia gama de delitos que incluyen estafa informática, extorsión, robo con intimidación, y apuestas ilegales.

En el caso relacionado con Chauncey Billups, actual entrenador de los Portland Trail Blazers y con una carrera de 16 temporadas como jugador de la NBA, la investigación se centró en partidas ilegales de póquer. Para manipular los resultados, se empleaban sofisticadas herramientas tecnológicas como mesas equipadas con rayos X para leer cartas, gafas especiales, lectores de chips y máquinas de reparto alteradas para asegurar que ciertos jugadores recibieran cartas específicas. Estos métodos buscaban garantizar las ganancias de los organizadores y estafar a los participantes.

El director del FBI, Kash Patel, no solo destacó el desmantelamiento de estas redes de fraude en el “gran escenario de la NBA”, sino que también resaltó la implicación de importantes grupos de la mafia en el país. El proceso judicial ejecutado se dirigió contra la conocida “Cosa Nostra”, incluyendo a las familias criminales Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese, consideradas algunas de las más notorias de la mafia de Nueva York.

La detención de Terry Rozier, base en activo de los Miami Heat, junto con otras cinco personas, fue catalogada por el fiscal Joseph Nocella Jr. como “una de las tramas más descaradas de corrupción deportiva” en la historia de la nación, estableciendo un vínculo con el arresto anterior del jugador de la NBA Jontay Porter. El fiscal explicó que esta trama constituye una “conspiración interna de apuestas deportivas” que se aprovechaba de información confidencial sobre los jugadores y equipos de la Asociación Nacional de Baloncesto. La policía bautizó esta investigación como ‘Operation Nothing But Net’, en referencia a una expresión de baloncesto que describe un tiro perfecto.

La mecánica de esta trama de fraude consistía en que los acusados, gracias a la información privilegiada que manejaban, realizaban apuestas de miles de dólares sobre cuándo jugarían ciertos atletas o cuándo abandonarían la cancha, lo que se estima provocó pérdidas millonarias a otros apostadores. Posteriormente, los implicados recurrían a diversos métodos para lavar las ganancias obtenidas ilegalmente, entre ellos el uso de plataformas de pagos entre particulares, transferencias bancarias y simples intercambios de dinero en efectivo para ocultar el origen ilícito del dinero.

En el contexto de las partidas de póquer ilegales, las organizaciones mafiosas involucradas utilizaban a deportistas profesionales, como el propio Billups o el exjugador de la NBA Damon Jones, también arrestado, con el fin de atraer a posibles víctimas a las partidas. En total, la operación policial denominada ‘Royal Flush’, que hace alusión a la jugada más alta del póquer, concluyó con 31 personas arrestadas, incluyendo a varios deportistas profesionales ya retirados de sus carreras activas.