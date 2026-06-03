Reducción de impuestos inmobiliarios en Florida irá a voto

El poder legislativo de Florida aprobó someter a referéndum una enmienda constitucional para disminuir los gravámenes a las residencias principales.

La reforma busca aliviar financieramente a las familias propietarias frente a la inflación y limitar el gasto de las administraciones municipales.

La consulta popular se realizará en las elecciones de noviembre y requerirá un elevado porcentaje de votos positivos para entrar en vigor.

Cómo funcionará la rebaja de gravámenes residenciales aprobada por el parlamento de Florida

Los sufragantes decidirán en las urnas si modifican la constitución del estado para implementar un alivio fiscal directo en sus viviendas permanentes. El proyecto cuenta con el aval de ambas cámaras legislativas y el respaldo directo del gobierno regional.

La iniciativa establece un incremento escalonado en el monto de la exención fiscal para los contribuyentes dueños de inmuebles residenciales. Posteriormente, este tope de incentivo económico se reajustará de forma automatizada según los indicadores oficiales de la inflación anual.

Impacto en el presupuesto de los condados y el sector de educación pública

El congreso estatal modificó la propuesta original para salvaguardar los fondos del sistema de educación pública, garantizando que los impuestos sigan aportando al sector escolar. Sin embargo, analistas presupuestarios advierten que la reducción tributaria podría generar un déficit fiscal en los condados.

Dicha disminución en las arcas locales forzaría a los gobiernos de las ciudades a realizar recortes en servicios públicos esenciales como infraestructura vial y seguridad. Comités políticos y agrupaciones de la nación han iniciado campañas informativas para evaluar el futuro del mercado inmobiliario.