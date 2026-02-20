Refugio municipal abrirá este domingo y lunes ante las bajas temperaturas previstas

20 de febrero de 2026 – Birmingham, Alabama – Agencias.

Debido a que se espera que las temperaturas caigan por debajo del punto de congelación, la Ciudad de Birmingham y Jimmie Hale Mission abrirán su estación de calentamiento nocturna el domingo 22 de febrero y el lunes 23 de febrero, desde las 6 p.m. hasta que las temperaturas suban a la mañana siguiente. Los hombres, mujeres y niños que necesiten un refugio cálido pueden acudir a la Misión ubicada en 3420 2nd Ave North. Se proporcionará comida. El refugio solo para mujeres y niños se proporcionará en Pathways, ubicado en 409 Richard Arrington, Jr. Blvd.

Además del refugio, Jimmie Hale Mission proporcionará una cena y un desayuno caliente para todos los huéspedes de la estación de calentamiento, así como ropa para el clima frío y artículos esenciales.

Se dispondrá de un servicio de transporte gratuito a Jimmie Hale de 6 a 7 p.m. para ayudar a las personas con problemas de movilidad y a quienes no tengan transporte. La recogida se llevará a cabo en la entrada principal de Linn Park, en la intersección de Park Place y 20th Street North. Se proporcionará transporte de regreso cada mañana.

La Ciudad de Birmingham apoya la estación de calentamiento en Jimmie Hale Mission con $75,000 y donaciones en especie de catres y presencia de oficiales de policía. La Ciudad también apoya la estación de calentamiento de Pathways con fondos de una Subvención de Soluciones de Emergencia de $20,000.