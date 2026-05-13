Regresan a Venezuela 143 migrantes en nuevo vuelo de repatriación desde Miami

13 de mayo de 2026 – Caracas – EFE.

Un grupo conformado por 143 ciudadanos venezolanos aterrizó este miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras ser repatriados desde Miami. El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz confirmó que el proceso se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad para recibir a los connacionales que se encontraban en Estados Unidos.

La delegación de retornados está integrada por 98 hombres, 25 mujeres y 20 menores de edad, quienes fueron custodiados por diversos organismos policiales al momento de su llegada. El recibimiento en la terminal aérea de La Guaira forma parte de los operativos logísticos destinados a gestionar el flujo de migrantes que regresan al territorio nacional de forma aérea.

Al descender de la aeronave, los ciudadanos fueron sometidos a una revisión exhaustiva que incluyó valoraciones médicas integrales por parte de equipos especializados. Asimismo, las autoridades realizaron entrevistas individuales para evaluar el estado emocional y físico de cada persona, buscando asegurar una reinserción adecuada tras el proceso de traslado desde Norteamérica.

Este nuevo arribo eleva a 144 la cifra total de vuelos realizados desde el establecimiento del convenio de repatriación entre Caracas y Washington en enero de 2025. El acuerdo bilateral ha continuado vigente a pesar del complejo panorama político internacional y los incidentes que marcaron la agenda diplomática entre ambos países durante el primer trimestre del año en curso.

Estadísticas oficiales revelan que el programa de retorno ha facilitado el regreso de más de 20,000 venezolanos mediante puentes aéreos establecidos en el último año. Los operativos se han mantenido constantes, reflejando una tendencia de retorno asistido que busca canalizar la situación migratoria de quienes se encontraban en territorio estadounidense de manera irregular.

Apenas dos días antes de este vuelo, el gobierno venezolano reportó el ingreso de otros 166 pasajeros procedentes también de la ciudad de Miami. Con estas acciones, las instituciones de seguridad y salud mantienen activos los protocolos de atención en la principal puerta de entrada al país para continuar con el plan de repatriación masiva.