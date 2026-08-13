Regulaciones para camiones de comida cambian en Hoover

El Concejo Municipal de Hoover aprobó una ordenanza estricta que delimita las zonas permitidas para la venta en camiones de comida.

La medida busca atender quejas de comercios locales e impedir la permanencia fija de vehículos gastronómicos en corredores comerciales.

Los comerciantes infractores se enfrentan a citaciones y sanciones económicas por cada día que operen sin los permisos requeridos.

Nuevos límites de ubicación para camiones de comida

El Concejo Municipal de Hoover aprobó una norma restrictiva para ordenar la presencia de los camiones de comida en la vía pública. Tras reportarse quejas de restaurantes tradicionales sobre la permanencia fija de estos negocios, la ciudad limitó su actividad únicamente a zonas autorizadas.

A partir de la normativa, estos comercios móviles solo pueden instalarse en eventos especiales autorizados, mercados de agricultores, propiedades corporativas con permiso explícito y patios gastronómicos avalados. La medida obligó al cierre o reubicación de varios comerciantes locales hacia localidades vecinas como Bessemer.

Motivos y sanciones de la normativa municipal

Las autoridades locales explicaron que la restricción responde a constantes infracciones de límites de tiempo y estacionamiento por parte de algunos operadores. Departamento de fiscalización trabajó durante casi un año en tareas de concientización antes de implementar las sanciones actuales.

El ayuntamiento aclaró que no existe una prohibición total hacia los camiones de comida, sino una ordenación del espacio público. Los propietarios que incumplan la reglamentación recibirán multas acumulativas por cada jornada de actividad no autorizada dentro de la jurisdicción de Hoover, situada en el estado de Alabama.