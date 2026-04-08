Reino Unido registra temperaturas récord en abril con máximas históricas en Londres

8 de abril de 2026 – Londres – EFE.

El Reino Unido ha experimentado una jornada climática sin precedentes para esta época del año al alcanzar temperaturas que no se veían desde mediados del siglo pasado. Según los informes oficiales de la agencia meteorológica británica conocida como Met Office, este miércoles se posicionó como el día más caluroso de la primera quincena de abril desde mil novecientos cuarenta y seis. Diversas zonas de la capital británica reportaron valores que superaron los veintiséis grados Celsius, marcando un hito en los registros históricos del país.

Este fenómeno meteorológico ha convertido a la presente jornada en la más cálida de todo el año hasta la fecha en territorio británico. El punto máximo de calor se localizó en Kew Gardens, situado al suroeste de Londres, donde los termómetros marcaron un pico de veintiséis coma seis grados. Esta cifra logró desplazar el récord anterior establecido apenas el día martes en la isla de Anglesey, donde las temperaturas habían alcanzado los veinticuatro coma ocho grados en un inicio de semana ya bastante inusual.

A través de sus canales oficiales de comunicación, los expertos de la Met Office describieron las condiciones climáticas de este miércoles como excepcionalmente cálidas para el inicio de la primavera. Los meteorólogos destacaron que es muy poco frecuente observar registros que sobrepasen la barrera de los veintiséis grados durante los primeros días de abril. De hecho, tras analizar las bases de datos históricas, se confirmó que este evento representa el segundo registro de calor más alto para la primera mitad de cualquier mes de abril desde que se tienen archivos.

La llegada de este aire cálido ha transformado el paisaje habitual de las ciudades británicas, donde residentes y turistas disfrutaron de un ambiente veraniego totalmente atípico para la temporada. Este incremento térmico se sintió con especial fuerza en el sureste de Inglaterra, permitiendo que las actividades al aire libre se multiplicaran ante la sorpresa de quienes esperaban un clima más templado. La situación ha puesto de relieve la variabilidad climática que puede enfrentar la región en periodos de transición estacional.

A pesar de la intensidad del sol y el calor registrado, los especialistas han advertido a la población que este periodo de altas temperaturas será sumamente breve. Las previsiones meteorológicas indican que para el jueves se espera un desplome térmico considerable que afectará a gran parte de la nación. Se estima que en algunas regiones el descenso de la temperatura podría ser de hasta diez grados Celsius en cuestión de pocas horas, devolviendo al país a condiciones más propias del calendario primaveral.

El pronóstico extendido sugiere que la estabilidad actual dará paso a un tiempo mucho más volátil durante el próximo fin de semana. Tras el pico de calor récord, se anticipa la llegada de frentes nubosos y posibles precipitaciones que marcarán el fin de este veranillo anticipado. Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre los cambios bruscos en el termómetro para evitar afectaciones por la inestabilidad atmosférica que dominará los días venideros tras este histórico miércoles de abril.