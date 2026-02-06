Reparación de drenaje en Hoover para evitar inundaciones en Autopista 31

6 de febrero de 2026 – HOOVER, Alabama – Agencias.

Equipos de construcción están trabajando actualmente para hacer más seguro un tramo concurrido de la autopista 31 en Hoover, el cual es propenso a inundaciones, para el beneficio de los conductores.

“Es una preocupación de seguridad para el público que viaja y también es una preocupación de seguridad para nuestro personal de primera respuesta”, comentó el director de operaciones de Hoover, Blake Miller.

La policía y los empleados de obras públicas se ven obligados a veces a dirigir el tráfico y colocar barricadas cuando la intersección cerca de Lorna Road se inunda tras fuertes lluvias.

El director de operaciones explicó que una tubería de metal corrugado llena de hollín colapsó bajo tierra.

“Cuando tienes una tubería colapsada, eso crea un problema completamente distinto cuando intentas mantener el flujo del volumen de agua en movimiento. Es un punto de estrangulamiento”, dijo Miller.

El Concejo Municipal de Hoover presupuestó alrededor de $2 millones para reemplazar la tubería de metal por una de concreto, la cual tiene una vida útil más larga.

“Eso debería eliminar las preocupaciones de drenaje y mantener toda el agua bajo tierra”, afirmó Miller.

Las cuadrillas comenzaron a trabajar a lo largo de la carretera en enero y tienen un plazo de 150 días para terminar.

Los líderes de la ciudad piden a la comunidad estar atentos a los equipos de construcción mientras transitan por la zona.

“Por favor, mantengan los ojos bien abiertos”, añadió Miller. “Por favor, pasen con precaución”.

Se espera que el proyecto concluya alrededor de julio.