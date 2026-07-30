Repavimentación de la Ruta 79 en Tarrant genera cierres

- Qué pasó: El Departamento de Transporte inició obras de repavimentación en la Ruta Estatal 79.
- Por qué importa: Habrá cierres de carriles nocturnos que afectarán la movilidad entre Tarrant y Center Point.
- El dato clave: Los trabajos abarcan un tramo de 2.5 millas y concluirán a finales de 2026.
Obras nocturnas de repavimentación en la Ruta Estatal 79
El Departamento de Transporte de Alabama (ALDOT) dio inicio a un proyecto integral de repavimentación sobre la Ruta Estatal 79. Las labores comenzaron el domingo 26 de julio con el objetivo de mejorar la infraestructura vial local.
La zona de intervención abarca una extensión de 2.5 millas. Este segmento inicia en el puente Five Mile Creek, en Tarrant, y se prolonga en dirección norte hacia Winewood Road, en las inmediaciones de Center Point.
Horarios de trabajo y fecha de finalización del proyecto
Para reducir el impacto en el tráfico diario, las autoridades determinaron que los cierres de carriles se realicen en horario nocturno. Las restricciones operarán de domingo a jueves, comenzando a las 7:00 p. m. y concluyendo a las 6:00 a. m.
Los funcionarios a cargo confirmaron que las labores continuarán de forma gradual durante los próximos meses. Se prevé que el contratista concluya la obra en su totalidad para finales de 2026.
¿Cuándo y en qué horario hay cierres en la Ruta 79?
Los cierres de carriles ocurren de domingo a jueves, en un horario nocturno comprendido entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m.
¿Cuándo finalizarán las obras de ALDOT en Tarrant?
Según las proyecciones oficiales del proyecto de repavimentación, los trabajos concluirán definitivamente hacia finales del año 2026.