Rescate en el río Tallapoosa salva a dos personas en canoa

Un operativo de emergencia logró rescatar a dos personas atrapadas tras volcarse su canoa en el río Tallapoosa.

La movilización conjunta incluyó unidades aéreas, bomberos locales y patrullas terrestres del condado de Cleburne.

El incidente se reportó el miércoles 15 de julio y concluyó con la localización a salvo de ambos civiles.

Emergencia en el río Tallapoosa moviliza a cuerpos de rescate

Una intensa búsqueda terrestre y aérea se desplegó en el condado de Cleburne tras el reporte de dos personas extraviadas mientras navegaban río abajo. La alerta inicial se originó en la intersección de la Ruta Condal 49 y la Ruta Condal 72 en Alabama.

Durante el recorrido recreativo, la canoa en la que viajaban los afectados se volcó por completo, dejándolos varados en el agua de forma imprevista. Mientras uno logró nadar hacia la orilla, el segundo quedó atrapado en un árbol caído dentro de la corriente.

Operativo integral de salvamento y recomendaciones de seguridad

La Oficina del Alguacil del Condado de Cleburne lideró el rastreo junto a los departamentos de bomberos de Abernathy y Cane Creek. La unidad de aviación del Departamento de Policía de Oxford también sobrevoló la zona hasta localizarlos sin heridas de gravedad.

Tras el rescate, las agencias de protección civil emitieron recomendaciones cruciales para los visitantes de las vías fluviales durante el verano. Instaron al uso obligatorio de chalecos salvavidas, revisión previa del caudal y transporte de teléfonos celulares en empaques impermeables.