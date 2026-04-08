Rescate en la mina Santa Fe de Sinaloa: Encuentran a minero con vida tras trece días

8 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum informó recientemente sobre los avances en las tareas de salvamento dentro de la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa. Tras casi dos semanas desde el colapso ocurrido el pasado 25 de marzo, los equipos de emergencia lograron localizar a uno de los trabajadores que permanecía atrapado en el subsuelo. La noticia ha generado una gran expectativa en el sector minero de México debido al tiempo transcurrido desde el incidente.

El trabajador identificado como Francisco Zapata Nájera, un hombre de 42 años procedente de Durango, fue hallado con vida luego de superar las 312 horas bajo tierra. Este hallazgo es considerado un evento extraordinario dadas las condiciones extremas del derrumbe. Las autoridades han destacado que las labores de búsqueda no se han detenido en ningún momento, manteniendo un despliegue constante de recursos humanos y técnicos para lograr este objetivo.

Para concretar la extracción segura del minero, el Comando Unificado ha implementado una estrategia de bombeo intensivo. Esta medida busca reducir los niveles de inundación en las galerías donde se encuentra Zapata Nájera, ya que la presencia masiva de agua ha dificultado el acceso directo. Aunque buzos especializados lograron establecer contacto inicial, el rescate físico depende totalmente de la disminución del caudal hídrico para evitar riesgos adicionales durante el traslado a la superficie.

Lamentablemente, el reporte oficial también confirmó la localización de un segundo minero que fue hallado sin signos vitales. Aunque su identidad no ha sido revelada por las instituciones pertinentes, este suceso marca una jornada de contrastes para las familias afectadas. Con este hallazgo, el balance de las operaciones muestra que ya son dos los trabajadores localizados recientemente, sumándose al rescate previo de otro compañero realizado a finales de marzo.

El operativo cuenta con la participación activa de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Estas dependencias trabajan de manera coordinada para localizar al último trabajador que todavía permanece desaparecido en el complejo minero. La presidenta Sheinbaum subrayó que el acompañamiento a las familias ha sido permanente, mientras se espera que las condiciones del terreno permitan finalizar las labores de recuperación de forma exitosa durante las próximas horas.

Este incidente pone nuevamente el foco sobre la seguridad industrial en Sinaloa, una región clave para la producción de minerales en el país. El sector minero representa una parte significativa de la economía nacional, aportando más del dos por ciento al Producto Interno Bruto. El desarrollo de este rescate en la mina Santa Fe subraya la importancia de los protocolos de emergencia y la capacidad de respuesta del estado ante desastres en infraestructuras de extracción profunda.