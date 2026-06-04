Residencia permanente en EE. UU.: DHS aclara nuevas reglas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió precisiones oficiales sobre la reforma que obliga a ciertos solicitantes de Green Card a culminar su trámite en consulados extranjeros.

La nueva directriz busca endurecer la fiscalización del ajuste de estatus para reducir fraudes y restablecer criterios legales socioeconómicos estrictos.

Los profesionales altamente calificados y las personas que ya poseen la residencia permanente no sufrirán alteraciones en sus derechos.

¿A quiénes obliga el DHS a salir de EE. UU. para obtener la Green Card?

El Departamento de Seguridad Nacional aclaró el alcance de la sorpresiva reforma migratoria que modifica el ajuste de estatus. La medida estipula que un grupo específico de extranjeros deberá abandonar el territorio de Estados Unidos para tramitar su visado mediante la vía consular.

Esta normativa tiene como meta incrementar los controles frente a irregularidades detectadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Con ello, las autoridades buscan disipar dudas en el sector de asesoría legal y reestructurar las facultades de evaluación oficiales.

El impacto del trámite consular obligatorio y las excepciones de la reforma

El cambio procesal ha despertado desconcierto en las plataformas de defensa al migrante por el volumen de personas afectadas que ingresaron con visas temporales. Históricamente, el ajuste de estatus permitía a peticionarios de reunificación familiar o empleo especializado regularizarse sin salir del país.

No obstante, las autoridades federales enfatizaron que los profesionales calificados mantendrán una evaluación discrecional favorable por su beneficio económico. Expertos jurídicos anticipan una oleada de demandas en cortes federales para frenar este memorando restrictivo que reorienta la política de inmigración regular.