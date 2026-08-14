Residencial en Birmingham exige intervención por asentamiento

El complejo Stone Ridge Apartments solicitó auxilio municipal por un asentamiento contiguo que genera inseguridad.

El terreno afectado pertenece a una organización religiosa, lo que limita la actuación policial por ser propiedad privada.

La administración denuncia daños materiales, carritos dispersos, cercas cortadas e intentos de intrusión a viviendas.

Riesgos de seguridad en Stone Ridge Apartments por campamento contiguo

La administración del complejo Stone Ridge Apartments, situado en Palisades Boulevard, exige medidas a las autoridades locales ante los crecientes problemas de seguridad. Un asentamiento de personas sin hogar instalado en el terreno lindero ha derivado en daños materiales y zozobra entre los inquilinos.

David Woods, trabajador de mantenimiento en el complejo de Birmingham, reportó la presencia de basura, consumo de sustancias y el daño intencional a las cercas perimetrales. Asimismo, se han registrado intentos de manipulación de cerraduras en las puertas de los residentes.

Obstáculos legales y falta de respuesta institucional

La intervención policial en el sitio enfrenta limitaciones debido a que la ocupación se ubica en un terreno de propiedad privada perteneciente a una entidad religiosa. Alexandria McNabb, administradora de la propiedad, señaló que no ha logrado coordinar acciones directas con los representantes de dicha organización.

Por su parte, el ayuntamiento local tampoco ha implementado medidas concretas tras las peticiones del personal del residencial. La administración insiste en la necesidad de que la ciudad lidere una solución integral que garantice el resguardo de los vecinos.