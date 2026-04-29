Residentes de Wilton, atrapados durante horas por trenes detenidos, buscan soluciones

29 de abril de 2026 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Residentes de una comunidad del condado de Shelby afirman estar atrapados en su vecindario durante horas debido a la parada de trenes, sin que se vislumbre una solución.

Aproximadamente 100 viviendas en Wilton, cerca de la Ruta Estatal 25, solo tienen una vía de acceso, que cruza las vías del tren.

El concejal Steve Van Gieson explicó que Norfolk Southern comenzó a trabajar en un nuevo ramal hace unos meses, lo que ha provocado atascos que ocurren entre cinco y siete veces por semana.

“Con el paso de los meses, la situación se ha vuelto terrible. Más de 100 residentes estamos bloqueados durante periodos de entre dos y cinco horas”, declaró Van Gieson.

Para algunos residentes, los bloqueos están afectando sus empleos.

“Cuando llego tarde al trabajo y el tren se detiene durante dos horas varias veces, las empresas solo te dan un número limitado de oportunidades antes de despedirte”, dijo Marvin Johnson, residente de Wilton.

Otros pierden citas, no pueden recoger a sus hijos de la escuela y no reciben sus entregas.

Jerry Jernigan comentó que ha perdido citas en el hospital de veteranos de Birmingham.

“He perdido muchas citas y gran parte de mi trámite se realiza a través de la Administración de Veteranos en Birmingham, y no puedo salir de aquí, no puedo llegar, y tardo meses en conseguir otra cita”, dijo Jernigan.

Muchos residentes comparten la preocupación de qué sucederá si hay una emergencia y nadie puede pasar por las vías. Algunos vecinos esperan que la empresa encuentre una manera de comunicar cuándo podrían bloquearse las vías.

“Si tu madre, tu padre o algún familiar se está muriendo, y ese tren está en peligro, sé que lo desengancharán”, dijo Coleman Bray, residente de Wilton.

Van Gieson comentó que el alcalde habla con Norfolk Southern al menos una vez al día, pero hasta ahora, nada ha cambiado.

“Dicen que están intentando mover los trenes, aunque se queden parados otras dos horas. Dicen que están al tanto de la situación, pero cuando los residentes llaman, les cuelgan”, dijo Van Gieson.