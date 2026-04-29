Residentes del Condado de Shelby perdieron más de $5 millones a manos de estafadores en 2024

Residentes del Condado de Shelby perdieron más de $5 millones a manos...

29 de abril de 2026 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Los estafadores están utilizando métodos cada vez más sofisticados en todo el país, y el Condado de Shelby no es la excepción. Según la oficina del sheriff, los residentes perdieron más de $5 millones a manos de estafadores en 2024.

La Oficina del Sheriff del Condado de Shelby aún está calculando las cifras de 2025, pero el jefe Clay Hammac afirma que menos de 100 personas reportaron pérdidas en 2024, lo que significa que el total real probablemente sea mucho mayor que $5 millones.

Circulan avisos falsos de infracciones de tránsito

La oficina del sheriff publicó un ejemplo de estafa en Facebook el miércoles. Parece un aviso final por infracciones de tránsito impagas. Aunque parece legítimo, es completamente falso. Si se observa con atención, se notan algunos detalles incorrectos. No existe ningún Condado de St. Louis en Alabama, y ​​la dirección del supuesto tribunal municipal de Alabama que aparece está en Missouri.

El jefe Hammac afirma que esta es solo una de las muchas maneras en que los estafadores intentan robarle.

También se hacen pasar por agentes del orden. El jefe Hammac comenta que recibió una llamada fraudulenta de alguien que decía ser él. Quiere que sepa que ninguna agencia gubernamental —ni la policía ni un tribunal— lo llamará jamás para exigirle dinero.

“En mis 22 años de servicio policial, no creo haber emitido ni una sola orden de arresto por no presentarse al servicio de jurado, ni he llamado a nadie para decirle: ‘Me debe 14.000 dólares por no presentarse al servicio de jurado’”, declaró el jefe Clay Hammac.

El jefe Hammac explica que a los estafadores les gusta usar tácticas de intimidación, exigiendo dinero ó amenazando con arrestarlos. Recomienda que, si lo presionan por teléfono, mensaje de texto ó correo electrónico, interrumpa la comunicación.

Le anima a denunciarlo y a advertir a sus amigos y familiares para que también sepan qué tener en cuenta.