Restaurante de Birmingham ofrece comidas gratis a los afectados por el cierre del gobierno

Restaurante de Birmingham ofrece comidas gratis a los afectados por el cierre...

3 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los propietarios de restaurantes locales están ayudando a las familias que atraviesan dificultades mientras continúa el cierre del gobierno.

Greg Gratton y su esposa Cynthia, del Green Acres Cafe, regalarán comidas gratuitas a las familias el domingo 9 de noviembre a partir del mediodía.

La entrega tendrá lugar en su local de la 4th Avenue en el histórico distrito de negocios Downtown de la 4th Avenue de Birmingham.

Gratton dijo que reconoce que la gente está sufriendo en este momento.

“Estamos pasando por todo esto con el cierre del gobierno. Es difícil para la gente conseguir comidas, ya sabes, en el día a día. Y entonces, simplemente dije: ‘Sé que no puedo hacer mucho por ellos, pero lo que sí puedo hacer, lo haré'”, dijo Gratton. “Así que voy a regalar 10 cajas de alitas, lo que equivale a 550 porciones de cuatro piezas con una botella de agua el domingo, desde las 12 en punto hasta que se acaben las alitas”.

Durante años, Green Acres ha estado sirviendo sus características alitas de pollo frito y salsa especial. El sitio web del Café comparte que el padre de Gratton abrió el primer Green Acres Cafe.

Gratton explicó su motivación para ofrecer las comidas gratuitas mientras la multitud del almuerzo comenzaba a formarse el lunes 3 de noviembre.

Gratton dijo que el Señor puso en su corazón ayudar.

“Esto no se trata de política. Se trata de amabilidad y de una bendición de Dios que estoy compartiendo. Él dijo: ‘si yo te bendigo a ti, hijo mío, tú bendices a otros'”, dijo Gratton. “Así que eso es lo que estoy haciendo. La política no tiene nada que ver con esto”.