Restaurante de pollo picante con sede en California llega a Alabama

3 de marzo de 2026 – Alabama – Agencias.

El pollo picante en la escena gastronómica local está a punto de volverse más popular, o al menos, más concurrido: The Red Chickz, un restaurante informal de pollo picante, llega a Alabama.

The Red Chickz, que abrió su primer restaurante en el centro de Los Ángeles en 2018, afirma haberle dado un toque de la costa oeste al famoso pollo picante de Nashville. La compañía anunció recientemente la firma de acuerdos de desarrollo de franquicias en Alabama, Georgia y Connecticut.

“Alabama, Connecticut y Georgia nos ofrecen increíbles oportunidades para presentar nuestros sabores audaces y nuestra experiencia gastronómica llena de energía a nuevas comunidades de todo el país”, declaró Shawn Lalehzarian, cofundador y director ejecutivo de The Red Chickz, en un comunicado.

El menú incluye opciones como sándwiches de pollo picante de Nashville, disponibles en seis niveles de picante, así como platillos de la casa como su sándwich de mantequilla y miel, su sándwich de tostada francesa y sus tacos. También sirven platillos favoritos como cuajada de queso y costillas de maíz.

The Red Chickz cuenta con seis locales, cinco en California y uno en Texas, incluyendo Los Ángeles, Culver City, Carlsbad, Fresno, Woodland y Cypress.

La compañía afirma tener 55 locales en desarrollo con nuevos acuerdos de franquicia en Texas, California, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Alabama, Connecticut y Georgia.