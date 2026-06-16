Resultados de la prueba ACAP de lectura en Alabama 2026

Qué pasó: Los estudiantes de tercer grado mantuvieron un rendimiento del 88.2% en el examen estatal de lectura ACAP.

Los estudiantes de tercer grado mantuvieron un rendimiento del 88.2% en el examen estatal de lectura ACAP. Por qué importa: Tras un repunte histórico posterior a la pandemia, las métricas muestran una clara etapa de estabilización en los distritos.

Tras un repunte histórico posterior a la pandemia, las métricas muestran una clara etapa de estabilización en los distritos. El dato clave: El sistema escolar de Mountain Brook lideró el estado con una tasa de aprobación del 99.4%.

Comprensión lectora de tercer grado se estabiliza en el estado

Las evaluaciones de comprensión lectora aplicadas por el Departamento de Educación del Estado de Alabama revelan una fase de meseta en el rendimiento. Durante el ciclo escolar 2025-26, el 88.2% de los alumnos de tercer grado alcanzaron o superaron el nivel exigido.

Esta cifra representa un ligero ajuste frente al 88.4% obtenido el periodo anterior, quedando por debajo del pico de 91.0% de 2023-24. Pese a la desaceleración, los promedios se sostienen cinco puntos sobre el ciclo 2022-23.

Impacto de la Ley de Alfabetización y brechas en distritos escolares

Especialistas vinculan el panorama actual con la implementación de la Ley de Alfabetización de Alabama aprobada en 2019. Este marco legal exige métodos de instrucción basados en evidencia y tutorías obligatorias antes de avanzar al cuarto grado.

Sin embargo, las brechas sistémicas persisten en las comunidades del mercado de Birmingham. Mientras distritos como Vestavia Hills lograron un 98.8%, sectores vulnerables como Bessemer registraron un 68.9% tras sufrir marcados descensos.