Retiran estudio sobre el vinagre de manzana, su pérdida de peso no es fiable

23 de septiembre de 2025 – Salud – EFE.

El grupo de publicaciones científicas BMJ Group ha retirado un estudio que sugería que el consumo diario de vinagre de manzana en pequeñas cantidades podía ayudar a la pérdida de peso en personas con obesidad o sobrepeso. El estudio, que había sido publicado en la revista BMJ Nutrition, Prevention & Health en marzo de 2024, había recibido una considerable atención mediática a nivel internacional y aún era citado con frecuencia por los medios de comunicación.

La revista tomó la decisión de retirar el artículo tras descubrir una serie de irregularidades que comprometían la calidad de la investigación. Se encontraron serios fallos en el análisis y los valores estadísticos de los datos, lo que puso en duda la fiabilidad de los datos brutos. Además, se señaló que el estudio no proporcionaba información suficiente sobre la metodología utilizada.

La editorial del BMJ Group explicó en un comunicado que el estudio también incumplía su política editorial, ya que se detectaron fallos en el registro prospectivo del ensayo, la base de datos que asegura la transparencia y el acceso público a la información de los estudios.

Inicialmente, la revista había publicado las preocupaciones y críticas de algunos científicos en forma de cartas. Sin embargo, tras una revisión más profunda por parte del equipo de integridad de contenido del BMJ Group, el estudio fue enviado a un grupo de expertos estadísticos para una evaluación exhaustiva de su fiabilidad.

Los expertos intentaron replicar los resultados y examinar la autenticidad de los datos proporcionados por los autores, pero no solo no lograron replicarlos, sino que también identificaron “múltiples errores analíticos”. Además, descubrieron irregularidades en el conjunto de datos, lo que llevó a su informe final a concluir que los datos de cada participante necesitaban un escrutinio independiente adicional.

A pesar de que los autores del estudio afirmaron que sus fallos eran “errores honestos”, se mostraron de acuerdo con la decisión de retirar la publicación. Helen Macdonald, editora de Ética de Publicación e Integridad de Contenidos del BMJ Group, afirmó que “en este momento, los resultados del estudio son poco fiables” y, por lo tanto, no deben ser citados ni por los medios ni en otras investigaciones científicas. Macdonald añadió que la retractación demuestra el enfoque proactivo del grupo para investigar las preocupaciones sobre su contenido, actuando para corregir el registro científico en aras de la transparencia.