Reto de TikTok causa graves quemaduras con juguete NeeDoh

Un peligroso reto viral de TikTok consiste en calentar juguetes NeeDoh en el microondas para suavizarlos.

Un adolescente sufrió quemaduras de tercer grado en el pecho y cuello al explotar el juguete caliente.

La recuperación del joven tomó más de cuatro meses y requirió doce visitas médicas especializadas.

Adolescente de Alabama advierte sobre peligroso reto de TikTok

Un preocupante reto de la plataforma TikTok continúa expandiéndose entre los jóvenes, acumulando víctimas por accidentes domésticos. Eli Blackmon, un adolescente residente de Bagley, en el Condado de Jefferson, decidió romper el silencio para alertar sobre las severas secuelas de esta práctica.

A la edad de 11 años, el menor imitó un video viral que sugería introducir juguetes antiestrés NeeDoh al microondas. Al manipular el artículo caliente, este estalló esparciendo su material interno fundido sobre el pecho y cuello del menor.

Larga recuperación física y cambios en los productos NeeDoh

La madre de la víctima, Fallon Blackmon, relató que las quemaduras de tercer grado exigieron raspados de piel muerta. El doloroso tratamiento se complicó debido a una infección por estafilococo en el hombro y severos problemas digestivos.

Por su parte, Schylling, la firma fabricante de NeeDoh, emitió una postura oficial respecto a los riesgos del reto. La compañía tecnológica textil y de entretenimiento integró etiquetas de advertencia explícitas que prohíben calentar el producto en microondas.