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Riada en Nepal deja cientos de desaparecidos y municipios aislados

Por
Felipe Santos
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Vista aérea de la riada en Nepal con edificaciones sepultadas por el lodo y ríos desbordados.
Vista aérea del desastre (Foto: Archivo).
  • Una devastadora riada de lodo e inundaciones aisló el norte de Nepal y la frontera con el Tíbet.
  • La destrucción terrestre obliga a desplegar helicópteros y rescates de emergencia internacionales.
  • El saldo provisional asciende a 392 fallecidos y cerca de 1.400 personas desaparecidas.

Devastación en Nepal por alud y colapso de vías

Un masivo alud de barro y agua destruyó más de 35 puentes y 40 kilómetros de carreteras en el distrito de Rasuwa, dejando municipios enteros incomunicados por vía terrestre.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desplegó asistencia aérea urgente mediante helicópteros para atender a más de 10.000 familias atrapadas y sin suministro eléctrico.

Operaciones de rescate y respuesta internacional

El Gobierno de Nepal movilizó a 13.295 efectivos de seguridad, mientras la Policía confirma la recuperación de 389 cadáveres en territorio nepalí y tres en la región del Tíbet.

Naciones Unidas liberó dos millones de dólares del Fondo CERF para ayuda humanitaria, al tiempo que Estados Unidos y otros países coordinan la localización de cientos de extranjeros no contactados.

¿Cuántas víctimas ha dejado la riada en Nepal y el Tíbet?

El desastre deja un balance provisional de 392 fallecidos (389 en Nepal y 3 en China) y aproximadamente 1.400 personas desaparecidas a ambos lados de la frontera.

¿Qué medidas de emergencia se han activado tras las Inundaciones?

La ONU liberó 2 millones de dólares para refugio y salud, mientras 13.295 efectivos de rescate distribuyen suministros vitales en helicópteros ante la destrucción de carreteras.

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