Riada en Nepal deja cientos de desaparecidos y municipios aislados

Una devastadora riada de lodo e inundaciones aisló el norte de Nepal y la frontera con el Tíbet.

La destrucción terrestre obliga a desplegar helicópteros y rescates de emergencia internacionales.

El saldo provisional asciende a 392 fallecidos y cerca de 1.400 personas desaparecidas.

Devastación en Nepal por alud y colapso de vías

Un masivo alud de barro y agua destruyó más de 35 puentes y 40 kilómetros de carreteras en el distrito de Rasuwa, dejando municipios enteros incomunicados por vía terrestre.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desplegó asistencia aérea urgente mediante helicópteros para atender a más de 10.000 familias atrapadas y sin suministro eléctrico.

Operaciones de rescate y respuesta internacional

El Gobierno de Nepal movilizó a 13.295 efectivos de seguridad, mientras la Policía confirma la recuperación de 389 cadáveres en territorio nepalí y tres en la región del Tíbet.

Naciones Unidas liberó dos millones de dólares del Fondo CERF para ayuda humanitaria, al tiempo que Estados Unidos y otros países coordinan la localización de cientos de extranjeros no contactados.