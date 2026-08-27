Riada en Nepal deja cientos de desaparecidos y municipios aislados

- Una devastadora riada de lodo e inundaciones aisló el norte de Nepal y la frontera con el Tíbet.
- La destrucción terrestre obliga a desplegar helicópteros y rescates de emergencia internacionales.
- El saldo provisional asciende a 392 fallecidos y cerca de 1.400 personas desaparecidas.
Devastación en Nepal por alud y colapso de vías
Un masivo alud de barro y agua destruyó más de 35 puentes y 40 kilómetros de carreteras en el distrito de Rasuwa, dejando municipios enteros incomunicados por vía terrestre.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desplegó asistencia aérea urgente mediante helicópteros para atender a más de 10.000 familias atrapadas y sin suministro eléctrico.
Operaciones de rescate y respuesta internacional
El Gobierno de Nepal movilizó a 13.295 efectivos de seguridad, mientras la Policía confirma la recuperación de 389 cadáveres en territorio nepalí y tres en la región del Tíbet.
Naciones Unidas liberó dos millones de dólares del Fondo CERF para ayuda humanitaria, al tiempo que Estados Unidos y otros países coordinan la localización de cientos de extranjeros no contactados.
¿Cuántas víctimas ha dejado la riada en Nepal y el Tíbet?
El desastre deja un balance provisional de 392 fallecidos (389 en Nepal y 3 en China) y aproximadamente 1.400 personas desaparecidas a ambos lados de la frontera.
¿Qué medidas de emergencia se han activado tras las Inundaciones?
La ONU liberó 2 millones de dólares para refugio y salud, mientras 13.295 efectivos de rescate distribuyen suministros vitales en helicópteros ante la destrucción de carreteras.