Ricardo Montaner regresa a escenarios con tour por América y Europa en 2026

3 de noviembre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

El renombrado cantautor Ricardo Montaner, de origen venezolano-argentino, anunció el lunes su retorno a los escenarios con una nueva serie de conciertos, denominada ‘El último regreso World Tour 2026’. La extensa gira está programada para dar inicio el 21 de febrero en Buenos Aires y abarcará un itinerario de más de veinte ciudades a lo largo de América y Europa.

Después de un periodo de inactividad sin presentarse en directo, el artista, conocido por éxitos como ‘Me va a extrañar’ y ‘Tan enamorados’, compartió en un comunicado que decidió retomar su carrera al expresar: “un día me detuve, pero ya no puedo más”. Esta declaración hace referencia a la pausa que tomó tras mantener una actividad profesional ininterrumpida durante cuatro décadas.

El tour comenzará en su natal Argentina, con actuaciones en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. Posteriormente, continuará por países como Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Colombia. Una parte significativa de la gira se concentrará en México, donde el cantante ofrecerá más de diez conciertos entre los meses de abril y mayo.

La agenda de conciertos seguirá en Ecuador, Perú y Chile. Más adelante, en agosto y septiembre, el artista se dirigirá a Estados Unidos y finalizará su recorrido americano en República Dominicana. Montaner destacó que ‘El último regreso’ tiene como objetivo central celebrar el fuerte lazo que mantiene con su público y hacer un recorrido por su extensa trayectoria, señalando que “Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos”.

Nacido en Argentina y criado en Venezuela, Montaner cuenta con una carrera de más de cuatro décadas en la industria musical y una discografía que incluye un total de veinticinco álbumes de estudio. A lo largo de su trayectoria, ha sido merecedor de numerosos galardones y distinciones.

Entre sus reconocimientos más importantes se encuentran el Latin Grammy a la Excelencia Musical, recibido en 2016, y el Latin Grammy a la Mejor Canción Tropical en 2021 por el tema ‘Dios así lo quiso’, una colaboración junto al músico Juan Luis Guerra. Además, el artista de 68 años fue honrado con el Premio Lo Nuestro a la Canción Pop del Año en 2022 por la canción ‘Amén’, grabada con sus hijos Mau y Ricky y Evaluna, en conjunto con el colombiano Camilo. En el año 2024, se le otorgó el Latin American Music Awards Legacy en reconocimiento a su extensa carrera.

Según el comunicado, la gira ‘El último regreso World Tour 2026’ tiene previsto extenderse a diversas ciudades del continente europeo, incluyendo países como España, Francia e Italia, culminando de esta forma su anunciado regreso a los escenarios internacionales.