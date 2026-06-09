Rickwood Caverns estrena carretera y parque infantil moderno

Una nueva vía de acceso conecta directamente el Parque Estatal Rickwood Caverns con la autopista Interestatal 65.

Las obras facilitan el ingreso de vehículos recreativos de gran tamaño y promueven el ecoturismo regional.

El proyecto se complementa con un parque infantil accesible financiado por fondos comunitarios.

Nueva vía de acceso hacia Rickwood Caverns facilita el turismo familiar

El Parque Estatal Rickwood Caverns inauguró una moderna carretera que conecta sus instalaciones con Poplar Road, cerca de la salida 287 de la Interestatal 65. Esta ruta sustituye los antiguos caminos sinuosos por carriles más anchos equipados con ciclovías.

La infraestructura se desarrolló en colaboración con la Comisión del Condado de Blount y fondos de la Legislatura. El cambio facilita notablemente la llegada de caravanas turísticas y vehículos recreativos (RV) a este santuario natural de 380 acres.

Modernización de parques estatales impulsa la economía en Alabama

Las autoridades de Alabama también celebraron la apertura de un área infantil de última generación adecuada para menores con discapacidad. Este espacio se construyó mediante recursos de la Community Foundation of Greater Birmingham y la Alabama State Parks Foundation.

Chris Blankenship, comisionado de Conservación estatal, destacó que las inversiones buscan elevar la experiencia al aire libre. La remodelación forma parte de una estrategia integral de mejoras que incluye inyecciones presupuestarias previas aprobadas por los votantes.