Riesgo de deportación para 170.000 salvadoreños por fin del TPS

Qué pasó: Más de 170.000 salvadoreños enfrentan el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) el próximo 9 de septiembre.

Por qué importa: La expiración del amparo los dejará sin permiso de trabajo legal y expuestos a órdenes de deportación de inmediato.

El dato clave: Las deportaciones hacia El Salvador aumentaron un 73,8 % durante el primer semestre de 2026.

Fin del TPS expone a miles de migrantes salvadoreños

Una cuenta regresiva crítica ha comenzado para miles de familias en Estados Unidos. La expiración del TPS amenaza con dejar sin amparo legal a más de 170.000 ciudadanos salvadoreños el próximo 9 de septiembre.

Organizaciones como la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL) reportan un clima de pánico e incertidumbre. Los beneficiarios del programa temen perder de un momento a otro sus empleos y la estabilidad laboral.

Incertidumbre legal y presión para el Congreso de EE. UU.

Expertos en leyes migratorias ven poco probable una renovación por parte de la administración del presidente Donald Trump. Tras los avales judiciales recientes de la Corte Suprema, el Gobierno mantendría la postura de dejar vencer la protección.

Líderes de la Alianza TPS exigen que el Congreso apruebe una solución permanente o extienda la protección. Paralelamente, activistas piden la intervención directa del presidente Nayib Bukele ante la Casa Blanca.