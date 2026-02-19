19 de febrero de 2026 – Tecnología – EFE.

El avance acelerado de la inteligencia artificial ha permitido que diversos bots se integren en las actividades cotidianas de millones de usuarios a nivel global. Sin embargo, un estudio reciente liderado por la Universidad de Cambridge advierte que la divulgación de protocolos de seguridad fundamentales no avanza al mismo ritmo que la innovación técnica. De los treinta agentes de IA más relevantes analizados en la investigación, apenas una pequeña fracción ha presentado documentos formales que evalúen los riesgos operativos y el comportamiento de estas herramientas en entornos reales.

La falta de transparencia es especialmente crítica en los navegadores web que utilizan inteligencia artificial para imitar la navegación humana. Estas herramientas están diseñadas para ejecutar acciones autónomas como realizar compras o completar formularios, pero presentan los índices más bajos de información sobre medidas de protección. Los desarrolladores suelen priorizar la difusión de las capacidades y habilidades de sus sistemas, dejando en un segundo plano las pruebas de seguridad necesarias para que los usuarios e instituciones puedan valorar los peligros potenciales de su implementación.

Instituciones de prestigio como el MIT y la Universidad de Stanford colaboran en el denominado Indice de agentes de IA para monitorear la claridad y fiabilidad de estos sistemas desarrollados principalmente en Estados Unidos y China. Los hallazgos revelan una brecha de transparencia significativa, ya que la gran mayoría de las empresas analizadas no comparten resultados de auditorías internas ni permiten que terceros realicen evaluaciones empíricas. Esta ausencia de datos dificulta enormemente la posibilidad de realizar un análisis de riesgo riguroso sobre el uso de estas tecnologías.

Un problema recurrente identificado en los informes es la vulnerabilidad ante la inyección de comandos, una técnica donde instrucciones maliciosas logran que el agente ignore sus propias restricciones de seguridad. A pesar de la existencia de estos fallos conocidos, muy pocos desarrolladores publican marcos de cumplimiento o normas claras para mitigar tales amenazas. Incluso entre aquellos agentes que demuestran niveles pioneros de autonomía, la publicación de evaluaciones de seguridad específicas sigue siendo una práctica extremadamente inusual en la industria tecnológica actual.

El ecosistema de la inteligencia artificial presenta además una preocupante concentración de poder, ya que la mayoría de los bots dependen de unos pocos modelos base como GPT, Claude o Gemini. Esta dependencia compartida genera puntos únicos de fallo donde cualquier error en el modelo principal o un cambio en sus políticas de seguridad podría afectar simultáneamente a cientos de aplicaciones derivadas. Esta estructura sistémica facilita la supervisión en ciertos niveles, pero también crea una fragilidad que podría comprometer la estabilidad de numerosos servicios digitales de forma masiva.

Para mejorar la confianza de los consumidores y garantizar un entorno digital seguro, los investigadores subrayan la urgencia de que las empresas con valoraciones de mercado superiores a los mil millones de dólares adopten estándares de transparencia más elevados. Es fundamental que se divulguen las tarjetas de sistema que detallan el comportamiento autónomo y los análisis de riesgos de los bots. Solo a través de una comunicación abierta sobre las prácticas de seguridad y la respuesta ante incidentes se podrá asegurar que la revolución de la inteligencia artificial no comprometa la integridad de los datos de los usuarios.